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TBL Federasyon Kupası

- Final grubu eşleşmeleri belli oldu

TBL Federasyon Kupası


İSTANBUL (AA) - Türkiye Basketbol 1. Ligi (TBL) takımlarının katıldığı Federasyon Kupası'nda final grubu eşleşmeleri belirlendi.

Konya'da 24-28 Ocak'ta oynanacak final grubu maçlarının Ataköy Sheraton Hotel'de yapılan kura çekimine, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Genel Sekreteri Serbülent Şengün, Ligler Direktörü Samer Şenbayrak, federasyon yetkilileri ile takımların temsilcileri katıldı.

Kura çekiminden önce söz alan Serbülent Şengün, kupa mücadelelerinin İddaa bültenlerine girmesi için görüşmelerinin olumlu bir şekilde devam ettiğini söyledi.

Final grubunda çekişmeli maçlar oynanacağını aktaran Şengün, "Konya'da oynanacak karşılaşmaların büyük bir çekişmeye sahne olacağını düşünüyorum. Maçların naklen yayınlanmasıyla ilgili de görüşmelerde bulunuyoruz. Federasyon Kupası’nda mücadele edecek tüm takımlara başarılar diliyorum." diye konuştu.

Final grubunda çeyrek final maçları 24 ve 25 Ocak'ta, yarı final müsabakaları 26 Ocak'ta, final karşılaşması ise 28 Ocak'ta oynanacak.

Kura çekimi sonucunda eşleşmeler ve çeyrek final maçlarının programı şöyle:

24 Ocak Çarşamba:

Antalyaspor-Sigortam.net Bakırköy Basket

Yalova Group Belediyespor-Türk Telekom

25 Ocak Perşembe:

Akhisar Belediyespor-Ankara DSİ

Bahçeşehir Koleji-Selçuklu Belediyespor




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BasketbolFederasyon KupasıFinal GrubuKura çekimiTürkiye Basketbol 1. Ligi
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