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Team Peugeot Total, Dünya Rallicross'a veda etti

- Team Peugeot Total, Güney Afrika etabı ile son bulan 2018 sezonunu genel klasmanda 3’üncülükle tamamladı

Team Peugeot Total, Dünya Rallicross'a veda etti
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İSTANBUL (AA) - Team Peugeot Total, FIA Dünya Rallicross Şampiyonası'na veda etti.

Peugeot'dan yapılan açıklamaya göre, Team Peugeot Total, Güney Afrika'da gerçekleştirilen son ayakla FIA Dünya Rallicross Şampiyonası’nı başarıyla tamamladı.

Şampiyonanın son ayağında başarılı pilot Sebastien Loeb bu sezon 9. kez podyuma çıktı. Letonya'nın ardından her üç Peugeot 208 WRX de ikinci kez finale ulaştı. Zorlu bir mücadelenin ardından yarışı üçüncü sırada tamamlayan Loeb, böylece Belçika’daki zafer de dahil olmak üzere 2018 sezonunun 12 ayağının 7’sinde podyuma çıkmış oldu.

Takımın genç pilotu Kevin Hansen de ikinci kez dördüncü olarak bu yıl ki en iyi performansını sergilerken, kardeşi Timmy Hansen ise tozda duran bir rakip araca temas ederek yarışı bırakmak (DNF) zorunda kaldı. Team Peugeot Total, genel klasmanda üçüncü olarak başarılı bir sezonu geride bıraktı.


- “Şampiyona boyunca 208 WRX'in hızını ve potansiyelini test ettik"


Açıklamada görüşlerine yer verilen Peugeot Sport Direktörü Bruno Farmin, ralli maceralarını bir podyum ve finalde üç otomobil ile tamamlayarak iyi bir kapanış yaptıklarını kaydetti.

Farmin, "Elbette sezon başındaki başarılarımızı sürdürerek daha iyi bir sezon geçirmek isterdik, ancak yoğun bir mücadele içinde geçen sezon boyunca rakiplerimiz daha iyi bir performans sergileyerek daha başarılı bir sonuç elde ettiler. Johann Kristoffersson'u tebrik ederim, iyi iş çıkarttı. Aslında sıralama turlarındaki başarımızla Güney Afrika etabına iyi bir başlangıç yapmıştık, ama tüm hafta sonu boyunca aynı performansı sergileyemedik. Öyle ya da böyle, şampiyona boyunca 208 WRX’in hızını ve potansiyelini test etme imkanı bulduk. Bu kadar iyi bir işi çok kısa bir sürede tamamlamış olan tüm ekibimize, Peugeot Total Ekibi'nin her bir üyesine teşekkürü borç bilirim." değerlendirmesinde bulundu.

Team Peugeot Total pilotu Sebastien Loeb de otomobilin çok iyi ve hızlı olduğunu belirterek, bunu sezon boyunca kanıtladığını vurguladı.

Program üzerinde çok çalıştıklarını bildiren Loeb, şunları kaydetti:

"Sezon ortasında Peugeot 208 WRX üzerinde önemli değişiklikler yaptık. Bence ilk resmi sezonumuz için iyi bir performans sergiledik. Sezonun son yarışında da gayet iyi yarıştık, güzel mücadele ettik. 3. olmak gayet iyi bir sonuç. Bu sezondan ve elde ettiğimiz sonuçtan memnum. Gelecek sezon ne yapacağımı şu an için bilmiyorum. Kendi imkanlarımla bile olsa yeni bir maceraya dahil olacağımdan eminim."

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Anahtar Kelimeler:
FIA Dünya Rallicross ŞampiyonasıTeam Peugeot Total
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