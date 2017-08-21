



ARTVİN (AA) - TEB Mençuna Cup Uluslararası Kadınlar Tenis Turnuvası, Artvin'in Arhavi ilçesinde başladı.

45. Uluslararası Arhavi Kültür Turizm Sanat Festivali kapsamında bu yıl ilki düzenlenen turnuvanın birinci gününde tekler ve çiftlerde eleme maçları yapıldı.

Toplamda 60 bin dolar para ödülünün dağıtılacağı turnuvaya 23 ülkeden 58 sporcu katılıyor. 25-26 Ağustos tarihlerinde yapılması planlanan final müsabakalarıyla sona erecek organizasyonda, bir dönem Kadın Tenisçiler Birliği (WTA) tarafından açıklanan dünya sıralamasında teklerde 71. sıraya kadar yükselen Rus sporcu Vitalia Diatchenko da korta çıkacak isimler arasında yer alıyor.

Turnuva hakkında AA muhabirine bilgi veren Türkiye Tenis Federasyonu temsilcisi Zeynep Kavak, üst düzeydeki uluslararası organizasyonun Artvin'de ilk kez düzenlendiğini söyledi.

Turnuvanın, eleme turuyla başladığını ve 26 Ağustos'ta sona ereceğini ifade eden Kavak, "Tekler finalini 26 Ağustos'ta, çiftler finalini ise 25 Ağustos'ta yapacağız. Turnuva, 23 ülkeden 58 sporcunun katılımıyla gerçekleşiyor. Eleme tablosunda 8, ana tabloda da 6 Türk oyuncumuz yer alıyor. Toplam 60 bin dolar ödül dağıtılacak." diye konuştu.

Arhavi Belediye Başkanı Coşkun Hekimoğlu ise uluslararası standartlara uygun tesislerde böyle bir turnuva yapmanın gururunu ve mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti.