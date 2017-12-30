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"Tek amacımız var, ligde kalmak"

- Kardemir Karabükspor Futbol Şube Sorumlusu Toraman: - "Lig bizim için yeni başlıyor. Ligin ikinci yarısına iyi hazırlanıp, alt lige düşmemek adına en var gücümüzle mücadele edeceğiz"


KARABÜK (AA) - Kardemir Karabükspor Kulübü Futbol Şube Sorumlusu Bülent Toraman, tek amaçlarının ligde kalmak olduğunu söyledi.

Toraman, gazetecilere yaptığı açıklamada, takımın 3 Ocak'ta Antalya'da toplanacağını, 12 gün Belek'te kamp yapacağını ve bu sürede 3 hazırlık maçı oynayacaklarını söyledi.

Sahada 90 dakika canla başla mücadele edecek bir ekip oluşturmak için çalıştıklarını anlatan Toraman, "Karabükspor için ligin ilk yarısı iyi geçmedi. Biz de yönetime yeni geldik ve mali konularda durumu düzeltmeye gayret ediyoruz. Bunun yanında sportif bir durum da var. Maç kazanamıyoruz. Ligin ikinci yarısında buna da son verip artık maçlarımızı kazanmalıyız. Kolları sıvadık. Takımın çekirdek kadrosunu korumayı amaçladık. Bu kadroya takviye yapacağız." şeklinde konuştu.

Toraman, hem iç hem de dış transfer çalışmalarının hızla devam ettiğini dile getirerek, "Oyuncularımızla görüşüyoruz. Bütçemize göre davranıp en iyi kadroyu ikinci yarı sahaya süreceğiz. Tek amacımız var, ligde kalmak. Lig bizim için yeni başlıyor. İkinci yarıya iyi hazırlanıp, alt lige düşmemek adına en var gücümüzle mücadele edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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Bülent ToramanFutbolKARDEMİR KARABÜKSPORSüperlig
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