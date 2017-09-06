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Tek kadınlarda Stephens yarı finalde

- ABD Açık Tenis Turnuvası'nda, tek kadınlarda ABD'li Stephens, Letonyalı rakibi Sevastova'yı 2-1 yenerek yarı finale yükseldi

Tek kadınlarda Stephens yarı finalde


İSTANBUL (AA) - Sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık'ta ev sahibi sporculardan Sloane Stephens, Letonyalı Anastasija Sevastova'yı 2-1 yenerek tek kadınlarda yarı finale kaldı.

ABD'nin New York kentindeki sert kort turnuvasının 9. gününde, 16 numaralı seribaşı Sevastova ile Stephens karşılaştı.

İki saat 27 dakika süren maçta rakibini 6-3, 3-6 ve 7-6'lık setlerle 2-1 mağlup eden ABD'li Stephens, tek kadınlarda adını yarı finale yazdıran ilk isim oldu.

Stephens, ABD'li Venus Williams ile Çek Petra Kvitova arasındaki maçın galibiyle yarı finalde mücadele edecek.

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ABD AçıkAnastasija SevastovaSloane StephensTenis
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