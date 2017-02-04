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Tekerlekli sandalye basketbol: Avrupa Ligi-1 Kupası

- Galatasaray: 60 - Fundacion Grupo Norte: 50 - B Grubu'nu averajla 3. sırada tamamlayan Galatasaray, yoluna Andre Vergauwen Kupası'nda devam edecek

Tekerlekli sandalye basketbol: Avrupa Ligi-1 Kupası


İSTANBUL (AA) - Galatasaray Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, Avrupa Ligi-1 Kupası B Grubu dördüncü ve son maçında İspanya temsilcisi Fundacion Grupo Norte'yi 60-50 yendi.

Sarı-kırmızılı ekip, B Grubu'nu 3. sırada tamamlayarak, yoluna Andre Vergauwen Kupası'nda devam edecek.

Almanya'nın Elxleben kentinde gerçekleştirilen organizasyondaki üç maçında iki galibiyet, bir yenilgi alan Galatasaray, gruptaki son maçında Fundacion Grupo Norte ile karşılaştı. Sarı-kırmızılı ekip, rakibini 10 sayı farkla 60-50 mağlup etti.

Galatasaray, Almanya'nın Basket Hamburg ve İtalya'nın Porto Torres takımları B Grubu'nu üçer galibiyet ve birer yenilgiyle tamamladı. Üç takım arasında oluşan averaj nedeniyle sarı-kırmızılı ekip, grubu üçüncü sırada bitirdi.

Grup maçlarını ilk iki sırada tamamlayan takımların Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'na gideceği organizasyonda üçüncülükte kalan Galatasaray, Avrupa tekerlekli sandalye basketbolunun iki numaralı organizasyonu olan Andre Vergauwen Kupası'nda mücadele edecek.


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Avrupa Ligi-1 KupasıFundacion Grupo NorteGalatasarayTekerlekli Sandalye Basketbol
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