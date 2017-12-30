ANTALYA (AA) - Antalya'da düzenlenen Tekerlekli Sandalye Dans Türkiye Şampiyonası'nda dereceye girenler ödüllendirildi.
Cam Piramit Fuar ve Kongre Merkezi'ndeki Uluslararası Kadınlar Çiçek Açıyor Projesi yeni yıl festivali kapsamında gerçekleştirilen şampiyonada 3 kategoride 15 sporcu mücadele etti.
Hakem kurulunun yaptığı değerlendirmeler sonucu, çiftler kategorisinin şampiyonu Osman Ersöz-Yeşim Eryiğit oldu. Tek erkeklerde Memet Sefa Öztürk, tek kadınlarda ise Sinem Toprak birincilik kürsüsüne çıktı.
Sporculara ödülleri, Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Arif Ümit Uztürk ve Kadınlar Çiçek Açıyor Projesi Koordinatörü Hatice Bozkurt tarafından verildi.