Tekirdağlı balıkçılar av yasağının sona ermesini denizde bekleyecek

TEKİRDAĞ (AA) - Denizlerde av yasağının sona ermesine saatler kala Tekirdağlı balıkçılar, "Vira Bismillah" diyerek denize açıldı.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nce 2017-2018 az sezonunun açılışı dolayısıyla Kumbağ Mahallesi'ndeki balıkçı barınağında tören düzenlendi.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Dodurka, törende yaptığı konuşmada, Marmara sahilinde binlerce insanın balıkçılık yaparak geçimini sağladığını söyledi.

Balığın insan sağlığı açısından önemli olduğunu belirten Dodurka, yeni av sezonunun tüm balıkçılara hayırlı, uğurlu olması temennisinde bulundu.

Balıkçıların yeni sezona yeni umutlarla hazırlandığını ifade eden Dodurka, ''Bizim 136 kilometreye yakın bir sahilimiz var. Bu sahilde binlerce insan balıkçılık yaparak geçimini yapıyor. Balık insan sağlığı bakımından çok sağlıklı ve önemli bir gıda maddesidir. Uzmanlar haftada en az iki defa yememizi tavsiye ediyorlar. Bizim diğer toplumlarla mücadele edebilmemiz için protein kaynaklarını iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Bu nedenle balık çok önemli bir besin maddesidir. Bu nedenle Allah balıkçılarımızdan razı olsun diyorum." şeklinde konuştu.

Balıkçılardan Şaban İpek ise yeni av sezonundan çok umutlu olduklarını söyledi.

İstavrit ve palamut balığının bol olacağını düşündüklerini belirten İpek, "Yeni sezona 'Vira Bismillah' diyerek başlıyoruz. Bu sezon umutluyuz, özellikle istavrit ve palamut balığının bol olduğu yönünde haberler aldık. Biraz rüzgar var ama yine de denize açılacağız. 8 mürettebatlı teknemizle çıkıp rızkımızı arayacağız. İnşallah bereketli bir sezon geçiririz.'' ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından balıkçılar havai fişekler eşliğinde denize açıldı.

Balıkçılar av yasağının sona ermesiyle ağlarını denize atacak.



