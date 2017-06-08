Teknik direktör Vural'ın acı günü

KOCAELİ (AA) - TFF 1. Lig'den Süper Lig'e yükselen Göztepe'nin teknik direktörü Yılmaz Vural'ın vefat eden babası Nurettin Vural'ın cenazesi, Kocaeli'de toprağa verildi.

Tedavi gördüğü İstanbul'daki bir hastanede vefat eden Nurettin Vural'ın (96) cenazesi, Ataşehir Mimar Sinan Camisinde öğle vakti kılınan namazının ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait cenaze aracıyla Kartepe ilçesi Büyük Derbent Nusretiye Mahallesine getirildi.Mahalle kabristanına gelen tecrübeli teknik direktör Yılmaz Vural, taziyeleri kabul etti.

Vural'ın cenaze törenine ailesinin yanı sıra Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği Kocaeli Şube Başkanı Remzi Demirer, teknik direktör Engin Korukır ile mahalleliler katıldı.Nurettin Vural'ın cenazesi, aile kabristanına defnedildi.