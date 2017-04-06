Tekvando: 7. Avrupa Ümitler Şampiyonası





ANKARA (AA) - Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da başlayan 7. Avrupa Ümitler Tekvando Şampiyonası'nın ilk gününde Türkiye, birer gümüş ve bronz madalya aldı.

Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Avrupa Tekvando Birliği (ETU) tarafından düzenlenen şampiyonaya 32 ülkeden 437 sporcu katılıyor.

Her ülkenin sıkletlerde 2 sporcuyla mücadele edildiği şampiyonanın ilk gününde, 4 sıklette yapılan müsabakalarda Türkiye'yi 8 sporcu temsil etti. Erkekler 54 kiloda Deniz Dağdelen gümüş, kadınlar 49 kiloda İpek Çidem bronz madalyanın sahibi oldu.

Erkekler 54 kiloda Kemal Külük, 58 kiloda Cihat Çakmak ile Mertcan Dolmacı, kadınlar 46 kiloda Filiz Ögel ile Ayşe Beyza Yıldız ve 49 kiloda Fatma Sarıdoğan madalya alamadı.

Şampiyonada yarın da 8 Türk sporcu madalya mücadelesi verecek. Erkekler 63 kiloda Hakan Reçber ile Muhammet Mustafa Bağlar, 68 kiloda Hakan Kavurat ve Ferhat Can Kavurat, kadınlar 53 kiloda Zeliha Ağrıs ve Zehra Döşüçukur, 57 kiloda İkra Kayır ve Tuğba Yılmaz tatamiye çıkacak.