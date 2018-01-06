Tekvando: Grand Slam Şampiyonlar Serisi

ANKARA (AA) - Dünya Tekvando Federasyonu Grand Slam Şampiyonlar Serisi'nin ikinci haftasında tatamiye çıkan milli sporcu Nur Tatar Askari, madalya kazanamadı.
İlk kez düzenlenen Grand Slam Şampiyonlar Serisi'nde ikinci hafta müsabakaları yapıldı.
Çin'in Wuxi şehrinde düzenlenen organizasyonun ikinci haftasında kadınlar 67 ve erkekler 68 kiloda müsabakalar gerçekleştirildi.
Serinin ikinci haftasında Türkiye'yi temsil eden dünya şampiyonu Nur Tatar Askari, ilk turu maç yapmadan geçti.
Kadınlar 67 kilo çeyrek final müsabakasında Çinli Mengyu Zhang'a yenilen Nur, kürsünün uzağında kaldı.
Serinin üçüncü haftasında 13 Ocak'ta milli sporcu Rukiye Yıldırım, kadınlar 49 kiloda madalya mücadelesi verecek.