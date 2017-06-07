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Tekvando Milli Takımı'nın kampı sürüyor

- Ay-yıldızlı sporcular, WTF tarafından Güney Kore'de 24-30 Haziran'da düzenlenecek Dünya Tekvando Şampiyonası'nın hazırlıkları kapsamında Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde gerçekleştirdiği kampta çalışmalarına devam ediyor

Tekvando Milli Takımı'nın kampı sürüyor


KOCAELİ (AA) - Tekvando Milli Takımı, Güney Kore'nin Muju kentinde 24-30 Haziran'da düzenlenecek Dünya Şampiyonası'nın hazırlıkları kapsamında Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde gerçekleştirdiği kampta çalışmalarını sürdürüyor.

Dünya Tekvando Federasyonu (WTF) tarafından düzenlenecek organizasyonun hazırlıkları kapsamında Samanlı Dağları'nın zirvesi olan bin 640 rakımlı Kartepe'deki Green Park Otel'de kampta bulunan milli sporcular, teknik direktör Ali Şahin, antrenörler Alaattin Menekşe, Serkan Bülbül ve Deniz Türel yönetiminde çalışmalarına günde çift antrenmanla devam ediyor.

Türkiye Tekvando Milli Takımlar Teknik Direktörü Ali Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünya şampiyonasının, olimpiyatlardan sonra en önemli spor organizasyonu olduğunu söyledi.

Kartepe'de teknik ve taktik antrenmanlar yaptıklarını kaydeden Şahin, 8 kadın ve 8 erkek olmak üzere 16 sporcunun kampta yer aldığını dile getirdi.

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Ali ŞahinDünya Tekvando FederasyonuKampKartepeKocaeliTekvandoTekvando Milli TakımıWTF
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