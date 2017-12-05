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Tekvandonun altın avcısı

Milli tekvandocu İrem Yaman, 2014-2017 yıllarında katıldığı 25 turnuvada, 14'ü altın, 19 madalya kazandı.

Tekvandonun altın avcısı

ANKARA (AA) - ÖMER HAKAN KİBAR - Milli tekvandocu İrem Yaman, 2014-2017 yıllarında mücadele ettiği turnuvalarda madalyalara ambargo koyarak, 14 altın, 2 gümüş ve 3 bronz madalyanın sahibi oldu.

22 yaşındaki başarılı sporcu, antrenman salonunda AA muhabirine, söz konusu dönemde 25 turnuvada mücadele ettiğini ifade ederek, "Bu dönemde 61 maç yaptım ve 50'sinden başarıyla çıktım. Katıldığım turnuvaların sadece altısında başarısız oldum. Son 3 yılda iştirak ettiğim turnuvalarda 19 madalya kazanmayı başardım." dedi.

Kariyerindeki ilk uluslararası organizasyonun 2014 yılındaki Avrupa Ümitler Şampiyonası olduğunu hatırlatan İrem, "Bu şampiyonada kazandığım altın madalyayla tekvandoya tutundum. Kariyerimdeki ilk madalyamı aldım." diye konuştu.

Yumruklar Tokyo'ya çevrildi

Milli tekvandocu, "2020 Tokyo Olimpiyatları için şansım çok yüksek. 57 kiloda Türkiye'den yarıştığım arkadaşlarım da var. Şu anda sıralamada 5. sıradayım. İlk 6 içindeki sporcular olimpiyatlara vize alabiliyor. Yüzde 99 oranında sıralamada 5. sırada yer alarak vize alacağım." görüşlerini paylaştı.

Tekvando sayesinde ufkunun genişlediğini vurgulayan İrem, "Tekvando hayatımı tamamen değiştirdi. Sadece bir tarafımı değiştirdi diyemem." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
SporTekvando
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