Teleset Mobilya Akhisarspor, Bursaspor deplasmanında





MANİSA (AA) - Süper Lig ekiplerinden Teleset Mobilya Akhisarspor, 4. hafta karşılaşmasında yarın Bursaspor'a konuk olacak.

Ligde ilk 3 haftanın ardından namağlup unvanını sürdüren 5 ekipten biri olan Ege temsilcisi, 2 galibiyet ve 1 beraberlikle 7 puan topladı. Teleset Mobilya Akhisarspor, yarın saat 20.00'de Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda hakem Alper Ulusoy'un yöneteceği müsabakada Bursaspor'la karşılaşacak.

Ege temsilcisinde Bursaspor maçı öncesinde eksik oyuncu bulunmuyor.





- Bursaspor'la 10. randevu





Süper Lig'de rakibiyle daha önce 10 maça çıkan Akhisarspor, bu müsabakalarda 4 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Ege ekibi, bu müsabakalarda 17 gol attı ve 10 gol yedi.

Deplasmandaki 5 maçta 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrılan yeşil-siyahlı takım 4 gol atıp, kalesinde 4 gol gördü. Rakibine karşı ligdeki son 4 maçta mağlubiyeti olmayan Teleset Mobilya Akhisarspor, bu müsabakalarda 3 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.