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Teleset Mobilya Akhisarspor, Seleznov ile anlaştı

MANİSA (AA) - Teleset Mobilya Akhisarspor, Kardemir Karabükspor'la yollarını ayıran Ukraynalı futbolcu Yevgen Seleznov ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı.Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Kulübümüz Yevgen Seleznov ile 2.5 yıllık...

Teleset Mobilya Akhisarspor, Seleznov ile anlaştı


MANİSA (AA) - Teleset Mobilya Akhisarspor, Kardemir Karabükspor'la yollarını ayıran Ukraynalı futbolcu Yevgen Seleznov ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Kulübümüz Yevgen Seleznov ile 2.5 yıllık sözleşme imzalamıştır. Takımımıza ve futbolcumuza başarılar dileriz." denildi.

Karabük ekibinde 33 maçta 8 gol atan golcü oyuncu Akhisarspor'da 21 numaralı formayı giyecek.

Kariyerinde toplam 343 maça çıkan Seleznov, 147 kez ağları havalandırdı. Ukrayna Milli Takımı'nda ise 54 müsabakada 11 gol kaydetti.


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AkhisarsporFutbolKarabüksporSüperligTransferYevhen Seleznov
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