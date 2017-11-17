Teleset Mobilya Akhisarspor Teknik Direktörü Buruk: Hakem, bütün kararları aleyhimize verdi

İSTANBUL (AA) - Teleset Mobilya Akhisarspor Teknik Direktörü Okan Buruk, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, zor bir karşılaşmayı geride bıraktıklarını belirterek, "Beşiktaş gibi bir takımdan deplasmanda bir puan aldığımız için mutluyuz. Zor olacağını biliyorduk, maç içinde bunu da yaşadık. Önlem almaya çalışsanız da Beşiktaş'ın sonucu değiştirecek 7-8 sonucu var. Takım olarak iyi savunma yaptık. Tabii ki pozisyonlar verdik ama 3-4 tehlike bulduk. Verilmeyen penaltımız olduğunu düşünüyorum." dedi.

Beşiktaş'ın çok iyi oynadığını kaydeden Buruk, "Penaltıyı yesek maçın hikayesi farklı olabilirdi. Beşiktaş çok pozisyon yakaladı, kazanabilirdi. Arkasında muhteşem bir seyircisi vardı. Başından sonuna kadar hakem baskısı hissettiğimiz maç oldu. Hakem, bütün kararları aleyhimize verdi. Hakemin baskısı üstüne binince zaman zaman zorlandık." ifadelerini kullandı.

Muhabir: Ercan Doğan



