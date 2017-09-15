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Teleset Mobilya Akhisarspor'un konuğu Kardemir Karabükspor

MANİSA (AA) - Süper Lig'in 5. haftasında Teleset Mobilya Akhisarspor, yarın Kardemir Karabükspor'u konuk edecek.Ligde ilk mağlubiyetini geçen hafta Bursaspor karşısında 3-0'lık skorla alan Teleset Mobilya Akhisarspor, 5. haftaya 7 puan ve averajla...

Teleset Mobilya Akhisarspor'un konuğu Kardemir Karabükspor

MANİSA (AA) - Süper Lig'in 5. haftasında Teleset Mobilya Akhisarspor, yarın Kardemir Karabükspor'u konuk edecek.

Ligde ilk mağlubiyetini geçen hafta Bursaspor karşısında 3-0'lık skorla alan Teleset Mobilya Akhisarspor, 5. haftaya 7 puan ve averajla 8. sırada girdi. Yeşil-siyahlı ekibin rakibi Kardemir Karabükspor ise 5 puan ve averajla 10. durumda bulunuyor.

Eksik oyuncunun bulunmadığı Ege temsilcisinde cezasını tamamlayan Mustafa Yumlu da forma giyebilecek.

Manisa 19 Mayıs Stadı'nda yarın saat 20.00'de başlayacak Teleset Mobilya Akhisarspor-Kardemir Karabükspor maçını hakem Ümit Öztürk yönetecek.


- Kardemir Karabükspor'la 9. randevu


Rakibiyle Süper Lig'de daha önce 8 maça çıkan Teleset Mobilya Akhisarspor, bu müsabakalarda 3 galibiyet ve 5 yenilgi aldı. Bu maçlarda 13 gol atan yeşil-siyahlı ekip kalesinde 11 gol gördü.

İç sahada rakibiyle oynadığı 4 maçta 1 galibiyet ve 3 yenilgi alan Teleset Mobilya Akhisarspor, kendi evinde 8 gol atıp, 8 gol yedi. Son iki maçtır rakibinden puan alamayan Ege temsilcisi, geçen sezon Karabük'teki karşılaşmayı 1-0, kendi evindeki müsabakayı ise 3-2 kaybetmişti.


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