Tenis: 6. Doğu Tenis Ligi

ERZURUM (AA) - Erzurum'da bu yıl altıncısı düzenlenen Doğu Tenis Ligi Turnuvası, 18 ilden yaklaşık 400 sporcunun katılımıyla başladı.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Tenis Federasyonunun ortaklaşa düzenlediği organizasyon Olimpiyat Parkı'nda açılan tenis kortlarında yapılacak.

Turnuvanın açılışında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, sportif temalı etkinlik ve faaliyetlerin kent ekonomisinin yapılandırılmasında önemli rol oynadığını söyledi.

Spor kültürünün gelişmesi ve sporda marka kentler arasında Erzurum'un da yer alması için gayret gösterdiklerini ifade eden Sekmen, şöyle konuştu:

"Sporda ulusal ve uluslararası düzeyde 60'ın üzerinde organizasyon gerçekleştirdik. Erzurum'un adını gerek ülkemizde gerekse dünyada duyurmaya gayret ettik. Belirlediğimiz hedeflere valimiz ve spor il müdürümüzün destekleriyle emin adımlarla ilerliyoruz. Erzurum ve Anadolu'nun dört bir tarafında tenisin yeni yıldızlarını keşfedip yetiştireceğiz. Bu anlamda altıncısını düzenleyeceğimiz Doğu Tenis Ligi, tenis sporunun ilimizde de daha yaygın hale geleceğine ve alınacak başarılara vesile olacağına inanıyorum."

Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş ise Gençlik ve Spor Bakanlığının belirlediği ilkeler doğrultusunda Doğu Tenis Ligi Turnuvası'nı 2012 yılında Ağrı'da başlattıklarını belirtti.

Durmuş, güzel bir organizasyonla Erzurum'da olduklarını dile getirerek, "Federasyon olarak Ağrı'da başlattığımız inancımızı bugün Erzurum'da devam ettiriyoruz. Daha önce Batman, Malatya gibi illerimizde yaptığımız turnuvalardaki enerjimizi burada sürdüreceğiz. Amacımız her ilimizde turnuvalar yapmak." diye konuştu.

Konuşmaların ardından il protokolü bir süre kortta tenis oynadı. Müsabakalar 23 Ağustos'ta sona erecek.