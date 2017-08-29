Tenis: ABD Açık





ANKARA (AA) - Sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık'ın ilk gününde, tek erkeklerde favoriler tur atlarken, tek kadınlarda 2 numaralı seribaşı Simona Halep ve 7 numaralı seribaşı Johanna Konta ilk turda elendi.

ABD'nin New York kentinde düzenlenen turnuvanın ilk gün maçları tamamlandı.

Tek kadınlarda ilk turun merakla beklenen mücadelesinde, doping cezası aldığı 2016 Avustralya Açık'tan sonra ilk defa bir grand slam turnuvasında ana tabloda yer alan Maria Sharapova ile 2 numaralı seribaşı Simona Halep karşılaştı.

2006 şampiyonu Sharapova, büyük heyecana sahne olan 2 saat 42 dakikalık maçı, 6-4, 4-6 ve 6-3'lük setlerle 2-1 kazandı. Sakatlığı yüzünden mayıs ayından beri yalnızca bir maç oynayabilen eski dünya 1 numarası, galibiyet sonrası göz yaşlarına hakim olamadı.

Kadınlar dünya sıralamasının 78. basamağındaki Aleksandra Krunic, 7 numaralı seribaşı Johanna Konta'yı 2-1 (4-6, 6-3, 6-4) yenerek günün bir diğer beklenmedik sonucuna imza attı.

3 numaralı seribaşı Garbine Muguruza, 5 numaralı seribaşı Caroline Wozniacki ve 9 numaralı seribaşı Venus Williams, rakiplerini mağlup ederek 2. tura yükseldi.





- Erkeklerde sürpriz yok





Bu ay Rogers Kupası finalinde Roger Federer'i yenerek dikkatleri üzerine çeken 4 numaralı seribaşı Alexander Zverev, ilk turdaki Darian King engelini, 3-0'lık (7-6, 7-5, 6-4) skorla geçti.

Erkeklerin 5 numaralı seribaşı Marin Cilic, Tennys Sandgren'i 3-1, 8 numaralı seribaşı Jo-Wilfried Tsonga, Marius Copil'i 3-0, 10 numaralı seribaşı John Isner ise Pierre-Hugues Herbert'i 3-1 yenerek 2. tura çıktı.





- 2. günün programı





ABD Açık'ın 2. gününde oynanacak ilk tur maçlarında, tek erkeklerde dünya 1 numarası Rafael Nadal ile Dusan Lajovic, 3 numaralı seribaşı Roger Federer ile Frances Tiafoe karşılaşacak.

Tek kadınlarda 1 numaralı seribaşı Karolina Pliskova, Magda Linette'in, 4 numaralı seribaşı Elina Svitolina ise Katerina Siniakova'nın karşısına çıkacak.





- Günün sonuçları





Seribaşı listesinde ilk 20'de bulunan tenisçilerin oynadığı maçlar şöyle sonuçlandı:

Tek erkekler:

Alexander Zverev (Almanya) (4) - Darian King (Barbados): 3-0 (7-6, 7-5, 6-4)

Marin Cilic (Hırvatistan) (5) - Tennys Sandgren (ABD): 3-1 (6-4, 6-3, 3-6, 6-3)

Jo-Wilfried Tsonga (Fransa) (8) - Marius Copil (Romanya): 3-0 (6-3, 6-3, 6-4)

John Isner (ABD) (10) - Pierre-Hugues Herbert (Fransa): 3-1 (6-1, 6-3, 4-6, 6-3)

Pablo Carreno (İspanya) (12) - Evan King (ABD): 3-0 (6-3, 6-2, 7-6)

Jordan Thompson (Avustralya) - Jack Sock (ABD) (13): 3-2 (6-2, 7-6, 1-6, 5-7, 6-4)



Lucas Pouille (Fransa) (16) - Ruben Bemelmans (Belçika): 3-0 (6-3, 6-4, 6-4)

Sam Querrey (ABD) (17) - Gilles Simon (Fransa): 3-0 (6-4, 6-3, 6-4)

Gilles Muller (Lüksemburg) (19) - Bernard Tomic (Avustralya): 3-1 (3-6, 6-3, 6-4, 6-4)



Albert Ramos (İspanya) (20) - Denis Istomin (Özbekistan): 3-2 (4-6, 7-6, 7-5, 6-7, 7-5)





Tek kadınlar:

Maria Sharapova (Rusya) - Simona Halep (Romanya) (2): 2-1 (6-4, 4-6, 6-3)

Garbine Muguruza (İspanya) (3) - Varvara Lepchenko (ABD): 2-0 (6-0, 6-3)



Caroline Wozniacki (Danimarka) (5) - Mihaela Buzarnescu (Romanya): 2-0 (6-1, 7-5)

Aleksandra Krunic (Sırbistan) - Johanna Konta (Büyük Britanya) (7): 2-1 (4-6, 6-3, 6-4)



Venus Williams (ABD) (9) - Viktoria Kuzmova (Slovakya): 2-1 (6-3, 3-6, 6-2)

Dominika Cibulkova (Slovakya) (11) - Jana Cepelova (Slovakya): 2-1 (6-7, 6-3, 6-2)

Petra Kvitova (Çekya) (13) - Jelena Jankovic (Sırbistan): 2-0 (7-5, 7-5)

Anastasija Sevastova (Letonya) (16) - Carina Witthoeft (Almanya): 2-0 (7-5, 6-1)

Caroline Garcia (Fransa) (18) - Tereza Martincova (Çekya): 2-0 (6-0, 6-1)