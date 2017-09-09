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Tenis: ABD Açık

- Tek erkeklerde Rafael Nadal ve Kevin Anderson finale çıktı

Tenis: ABD Açık


İSTANBUL (AA) - Teniste sezonun son grand slam turnuvası ABD Açık'ta İspanyol Rafael Nadal ve Güney Afrika Cumhuriyeti'nden Kevin Anderson finale yükseldi.

ABD'nin New York kentinde düzenlenen turnuvanın on ikinci gününde tek erkeklerde 1 numaralı seribaşı Nadal, 24 numaralı seribaşı Arjantinli Juan Martin del Potro ile karşı karşıya geldi.

Nadal ve Roger Federer'i yenerek 2009 ABD Açık'ta kariyerinin tek grand slam şampiyonluğuna ulaşan, bu yıl da çeyrek finalde Federer'i mağlup ederek Nadal'ın karşısına çıkan Arjantinli tenisçi, beşinci oyunda servis kırdığı ilk seti 6-4 kazanarak yarı final mücadelesine iyi başladı.

İkinci seti oyun vermeden kazanan ve maça ağırlığını koyan İspanyol Nadal, toplam iki saat 30 dakika süren karşılaşmada diğer setleri 6-3 ve 6-2 alarak korttan 3-1 galip ayrıldı.

Bu yıl Avustralya Açık ve Fransa Açık'ta final oynama başarısını gösteren Nadal, üst üste 15'inci grand slam yarı finalinden de istediğini alarak ayrıldı.

İki tenisçinin de kariyerlerinin ilk grand slam yarı finaline çıktığı diğer maçta ise 28 numaralı seribaşı Kevin Anderson, 12 numaralı seribaşı İspanyol Pablo Carreno Busta'yı 4-6, 7-5, 6-3 ve 6-4'lük setlerle 3-1 mağlup etti.

Pazar günü ABD Açık'ta 3'üncü, toplamda 16'ncı grand slam zaferini elde etmek için korta çıkacak Nadal, son 7 yılda Anderson ile 4 kez karşılaştı. Rakibine sadece bir set veren 31 yaşındaki İspanyol tenisçi, tüm maçları kazandı.

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Anahtar Kelimeler:
ABD AçıkKevin AndersonPablo Carreno BustaRafael NadalTenis
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