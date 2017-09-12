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Tenis: American Express İstanbul Challenger

- Teklerde Marsel İlhan ve Altuğ Çelikbilek ikinci tura, çiftlerde ise Altuğ Çelikbilek-Mert Naci Türker ikilisi çeyrek finale yükseldi

Tenis: American Express İstanbul Challenger


İSTANBUL (AA) - American Express İstanbul Challenger Uluslararası Erkekler Tenis Turnuvası'nın ana tablo ikinci gün maçları tamamlanırken, teklerde Marsel İlhan ve Altuğ Çelikbilek ikinci tura, çiftlerde ise Altuğ Çelikbilek-Mert Naci Türker ikilisi çeyrek finale çıktı.

TED Spor Kulubü kortlarında 69.'su düzenlenen 75 bin dolar para ödüllü turnuvanın tekler maçında Marsel İlhan, Alman rakibi Tobias Kamke'yi 2-6, 6-2 ve 6-3'lük setler 2-1 yenerek, adını ikinci tura yazdırdı ve Rus sporcu Shalva Dzhanashia ile eşleşti.

Tekler ilk turunda Altuğ Çelikbilek, bir diğer Türk sporcu Muhammet Haylaz'ı 7-6 ve 7-5'lik setlerle 2-0 mağlup ederek tur atladı. Altuğ Çelikbilek, turnuvanın ikinci turunda Fransız Maxime Janvier'e karşı korta çıkacak.

Ayrıca, teklerde mücadele eden Cem İlkel ise Rus rakibi Shalva Dzhanashia'ya yenilerek elendi.

Öte yandan, çiftlerde Altuğ Çelikbilek-Mert Naci Türker ikilisi, turnuvanın 1 numaralı seri başı Mikhail Elgin (Rusya)-Hans Podlipnik (Şili) ekibini 6-3 ve 6-4'lük setlerle mağlup ederek çeyrek finalist oldu.

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Altuğ ÇelikbilekAmerican Express İstanbul ChallengerMarsel İlhanTenis
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