Tenis: Büyükler Türkiye Şampiyonası





ADANA (AA) - Türkiye Tenis Federasyonu ile Adana Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından ortaklaşa düzenlenen Büyükler Türkiye Şampiyonası'nda teklerde ve çiftlerde finale kalan sporcular belli oldu.

Adana Atlı Spor Iliescu Tenis Akademisi'ndeki turnuvaya tek kadınlarda son şampiyon unvanıyla katılan 1 numaralı seribaşı Pemra Özgen, Başak Akbaş'ı 6-1'lik setlerle 2-0 yenerek bu organizasyonda 13. kez finale yükseldi.

Kariyerinde 10. kez Türkiye şampiyonu olmayı hedefleyen 31 yaşındaki Özgen, set vermeden geldiği finalde, Melis Sezer'i 6-4 ve 6-2'lik setlerle 2-0 mağlup eden İpek Öz ile karşılaşacak.

Tek erkeklerde şampiyonluk maçı 1 ve 2 numaralı seribaşı oyuncular arasında oynanacak. Mustafa Erdoğan'ı 6-2 ve 6-1'lik setlerle 2-0 yenen Altuğ Çelikbilek, adını finale yazdırdı.

Diğer yarı final mücadelesinde ise Cengiz Aksu'yu 4-6, 6-1 ve 6-2'lik setlerle 2-1 mağlup eden Sarp Ağabigün, finalde Çelikbilek'in rakibi oldu. İki sporcu Türkiye Şampiyonası'nda ilk kez final heyecanı yaşayacak.

Çift kadınlar kategorisinde yarı final maçında 1 numaralı seribaşları İpek Öz-Melis Sezer, Başak Akbaş-Zeyneb Sena Sarıoğlan karşısında korttan 6-0 ve 6-1'lik setlerle 2-0 üstün ayrıldı. Diğer yarı final mücadelesinde de Deniz Çömlek-Melis Ayda Uyar çifti de Beyda Baykal-İlay Yörük ikilisini 7-6 ve 6-3'lük setlerle 2-0 yendi.

Toprak zeminde gerçekleştirilen organizasyonda, çift erkeklerdeki yarı final maçında Gökberk Ergeneman-Barkın Yalçınkale ikilisi, son şampiyonlar Altuğ Çelikbilek-Sarp Ağabigün'ü 5-7, 6-4, 11-9'luk setlerle 2-1 yenmeyi başardı. Mert Naci Türker-Koray Kırcı çifti de Berk İlkel-Cengiz Aksu ikilisini 6-1, 3-6, 10-6'lık setlerle 2-1 mağlup ederek finale çıktı.

Büyükler Türkiye Şampiyonası'nda final maçları yarın oynanacak.