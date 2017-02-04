Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Bakara İlaç Ümit Güler balistik füze denemesi MOSHE ALUL Ömer Özgür Çetinoğlu
Pembe balonlar umutlarla yükseldi
Balonlar umuda uçuruldu
Kadın kasap yetiştirdi en büyük ödülü aldı
Kadın kasap yetiştirdi ödülü aldı
Komşunu Al Gel kampanyasına destek
Komşunu Al Gel'e tam destek
Sıradışı bir Sevgililer Günü
Sevgililer Gününü sıradışı yaşayın
Kadınlara değer katan sigorta TEB'den
Kadınlara özel sigorta

Tenis: Davis Kupası

- Türkiye karşısında çift erkekler maçını 3-2 kazanan Kıbrıs Rum Kesimi, seride skoru 2-1'e getirdi

Tenis: Davis Kupası


ANKARA (AA) - Davis Kupası Avrupa-Afrika Bölgesi 2. Grup ilk tur mücadelesinde Türkiye, bugünkü maçını kaybetmesine rağmen Kıbrıs Rum Kesimi karşısında seride 2-1'lik üstünlüğünü sürdürdü.

İki ülke arasında 5 karşılaşma üzerinden oynanan ilk tur mücadelesinde, ilk gün maçları sonunda 2-0 öne geçen Türkiye ile rakibi Kıbrıs Rum Kesimi arasında tek müsabaka oynandı.

Lefkoşa Ulusal Tenis Merkezi'nde çift erkekler kategorisinde oynanan ikinci gün maçında, Türkiye adına yarışan Cem İlkel-Altuğ Çelikbilek çifti, rakipleri Petros Chrysochos-Eleftherios Neos karşısında ilk iki seti 6-3 ve 7-5 aldı. Rum tenisçiler, karşılaşmanın diğer setlerini 7-6, 6-4 ve 6-1'le geçerek mücadeleyi 3-2 kazandı ve iki ülke arasındaki skoru 2-1'e getirdi.

Serinin dördüncü ve beşinci maçları, tek erkekler kategorisinde oynanacak. İlk maçta milli tenisçi Marsel İlhan ile Petros Chrysochos, ikincisinde ise Cem İlkel ile Menelaos Efstathiou korta çıkacak.


İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
Avrupa-Afrika Bölgesi 2. Grup Ilk TurDavis KupasıKıbrıs Rum KesimiTürkiye
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.