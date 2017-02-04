Tenis: Davis Kupası





ANKARA (AA) - Davis Kupası Avrupa-Afrika Bölgesi 2. Grup ilk tur mücadelesinde Türkiye, bugünkü maçını kaybetmesine rağmen Kıbrıs Rum Kesimi karşısında seride 2-1'lik üstünlüğünü sürdürdü.

İki ülke arasında 5 karşılaşma üzerinden oynanan ilk tur mücadelesinde, ilk gün maçları sonunda 2-0 öne geçen Türkiye ile rakibi Kıbrıs Rum Kesimi arasında tek müsabaka oynandı.

Lefkoşa Ulusal Tenis Merkezi'nde çift erkekler kategorisinde oynanan ikinci gün maçında, Türkiye adına yarışan Cem İlkel-Altuğ Çelikbilek çifti, rakipleri Petros Chrysochos-Eleftherios Neos karşısında ilk iki seti 6-3 ve 7-5 aldı. Rum tenisçiler, karşılaşmanın diğer setlerini 7-6, 6-4 ve 6-1'le geçerek mücadeleyi 3-2 kazandı ve iki ülke arasındaki skoru 2-1'e getirdi.

Serinin dördüncü ve beşinci maçları, tek erkekler kategorisinde oynanacak. İlk maçta milli tenisçi Marsel İlhan ile Petros Chrysochos, ikincisinde ise Cem İlkel ile Menelaos Efstathiou korta çıkacak.



