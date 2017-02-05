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Tenis: Garanti Koza Sofya Açık

- Garanti Koza'nın sponsorluğunda düzenlenen ATP turnuvası, yarın başlayacak

Tenis: Garanti Koza Sofya Açık


SOFYA (AA) - Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) tarafından Garanti Koza'nın ana sponsorluğunda düzenlenen Sofya Açık Tenis Turnuvası, yarın başlayacak.

Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da bulunan yaklaşık 12 bin kişi kapasiteli Armeec Arena'da gerçekleştirilecek turnuvada, 482 bin avro para ödülü dağıtılacak.

ATP Dünya Turu takviminde yer alan ve 12 Şubat'ta sona erecek Garanti Koza Sofya Açık Tenis Turnuvası'nda, Avustralya Açık'ta elde ettiği sonuçlarla dikkati çeken önemli isimler korta çıkacak.

Dünya 8 numarası Avusturyalı Dominic Thiem'in 1 numaralı seribaşı unvanıyla katılacağı turnuvada, Belçikalı David Goffin 2, Bulgar Grigor Dimitrov da 3 numaralı seribaşı olarak mücadele edecek.

Milli tenisçi Cem İlkel ise turnuvaya "wild card" ile katılacak. Cem İlkel, ilk tur maçında 6 numaralı seribaşı Alman Philipp Kohlschreiber ile karşılaşacak.


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Anahtar Kelimeler:
BulgaristanGaranti Koza Sofya OpenSofyaTenis
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