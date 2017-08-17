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Tenis: Spor Toto Doğu Ligi

- Türkiye Tenis Federasyonu tarafından bu yıl altıncısı düzenlenecek lig mücadelesi, yarın Erzurum'da başlayacak

Tenis: Spor Toto Doğu Ligi

ERZURUM (AA) - Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) tarafından hayata geçirilen Spor Toto Doğu Ligi mücadelesi, yarın Erzurum'da başlayacak.

TTF'den yapılan açıklamada, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Olimpiyat Parkı Tesisleri'nde 23 Ağustos'a kadar sürecek organizasyonda, takım müsabakalarının yanı sıra ilk kez ferdi mücadelelerin gerçekleştirileceği belirtildi.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinden toplam 18 ilin yarışacağı ligde, yaklaşık 400 sporcunun mücadele vereceğinin aktarıldığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Katılımcı sayısında altı yıl içerisinde yüzde 270'e varan bir artışın gözlemlendiği Spor Toto Doğu Ligi'nde bu sene Adıyaman, Ağrı, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Hakkari, Iğdır, Malatya, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Tunceli ve Van kulüplerinden tenisçiler boy gösterecek. Bugüne dek Ağrı, Batman, Erzurum ve Malatya'nın ev sahipliği yaptığı organizasyonda kadınlarda Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü, erkeklerde ise Ağrı Gençlik Spor Kulübü son şampiyon unvanıyla yer alacak."


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Anahtar Kelimeler:
ErzurumSpor Toto Doğu LigiTenisTürkiye Tenis Federasyonu
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