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Tenis: TEB İzmir Kupası

- Bu sene 10. kez düzenlenecek turnuva, yarın eleme müsabakaları ile başlayacak

Tenis: TEB İzmir Kupası


İZMİR (AA) - ATP Challenger Tur takviminde yer alan toplam 64 bin avro ödüllü 10. TEB İzmir Kupası yarın eleme müsabakaları ile başlayacak.

Örnekköy'deki Ulusal Tenis Eğitim Merkezi'nde yapılacak turnuvada, ana tablo müsabakaları pazartesi günü start alacak. Karşılaşmaların ücretsiz olarak izlenebileceği TEB İzmir Kupası'nda çiftler finali 23 Eylül Cumartesi, tekler finali ise 24 Eylül Pazar günü oynanacak.

Marsel İlhan, Cem İlkel, Altuğ Çelikbilek, Anıl Yüksel, Tuna Altuna Muhammet Haylaz, Sarp Ağabigün gibi milli tenisçilerin de yer alacağı turnuvada geçen yıl Marsel İlhan ve Cem İlkel finalde mücadele etmişti. Marsel İlhan, rakibini 2-0 yenerek turnuvada ilk birinciliğine ulaşmıştı.

Slovakya'dan Lukas Lacko'nun iki kez birinciliği elde ettiği turnuvada Lüksemburg'dan Gilles Müller, İtalyan Andrea Stoppini, Hindistan'dan Somdev Devvarman, Rus Dmitry Tursunov, Kazakistan'dan Mikhail Kukushkin, Hırvat Borna Coric ve Marsel İlhan'ın birer şampiyonluğu bulunuyor.


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Eleme MüsabakalarıTEB İzmir CupTenisTurnuva
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