Teniste uluslararası heyecan





İSTANBUL (AA) - TED Spor Kulübü'nün ev sahipliğinde düzenlenen American Express İstanbul Challenger Uluslararası Erkekler Tenis Turnuvası'nda 69. organizasyonun tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

Fuat Paşa Yalısı'nda yapılan basın toplantısına Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, TED Spor Kulübü Başkanı Mehmet Emin Tınaz, turnuvaya katılacak sporculardan Mert Naci Türker, Alexander Bublik ve Tobias Kamke katıldı.





- Durmuş: "Çok önemli bir tanıtım fırsatı"





American Express İstanbul Challenger'ın çok köklü bir turnuva olduğunu söyleyen Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, "Bu yıl turnuvanın 69. yılını kutluyoruz. Dünyanın en büyük sporcularını ağırlayarak büyümeye devam ediyor. Bu turnuva ülke adına çok önemli bir tanıtım fırsatı. Organizasyon dünya tenisindeki yerimizi almak ve milli sporcularımıza bu arenalarda boy gösterme imkanı tanıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığımızın dünyanın en büyük tenisçisini yetiştirmek ve en iyi organizasyonu yapabilmek hedefleri açısından da önemli." diye konuştu.

TED Spor Kulübü Başkanı Mehmet Emin Tınaz, organizasyonla ilgili olarak "Turnuva bir dönem en iyi challenger seçilmişti. Yeniden aynı başarıyı yakalamak için atak yaptık." ifadelerini kullandı.

Türk tenisçi Mert Naci Türker, "Turnuva'da çok önemli isimler var. Bu kaliteli organizasyonu hazırlayanlara teşekkür ederim." dedi.

Alman tenisçi Tobias Kamke turnuvaya daha önce de katıldığını ve çok beğendiğini belirterek, "Daha önce de bu turnuvaya katıldım. Bu turnuvayı çok beğeniyorum. Marsel İlhan ile zor bir maç oynayacağım. Umarım bütün hafta burada kalırım." şeklinde konuştu. Rus raket Bublik ise İstanbul'da olmaktan mutlu olduğunu söyledi.





- Toplam ödül 75 bin dolar





Toplam 75 bin para ödülünün dağıtılacağı turnuvaya Türk tenisçiler Cem İlkel, Marsel İlhan, Altuğ Çelikbilek, Tuna Altuna gibi milli tenisçiler de katılacak.

American Express İstanbul Challenger Uluslararası Erkekler Tenis Turnuvası'nda çiftler finali 16 Eylül Cumartesi, tekler finali ise 17 Eylül Pazar günü yapılacak.