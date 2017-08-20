Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam Palladium doğa 18. Sürmeli Kültür Sanat ve Sosyal Etkinlikleri
Sezonun ilk palamutları tezgahlardaki yerini aldı
İlk palamutlar tezgahlarda
TOKİ, İstanbul'da bin 892 konutu kurayla satacak
TOKİ kurayla konut satıyor
İşte yeni emniyet müdürleri
İşte emniyetteki atamalar
Dev domates ilgi çekiyor
Dev domates ilgi çekiyor
Ulaşımda havalı büyüme
Ulaşımda havalı büyüme

Teodosic, EuroBasket 2017'de yok

- Sırp milli basketbolcu Milos Teodosic, sakatlığı nedeniyle EuroBasket 2017'de forma giyemeyecek

Teodosic, EuroBasket 2017'de yok


BELGRAD (AA) - Sırbistan Milli Basketbol Takımı Kaptanı Milos Teodosic, sakatlığı nedeniyle 2017 Avrupa Şampiyonası'nda (EuroBasket 2017) yer alamayacak.

Sırbistan Basketbol Federasyonunun internet sitesinden yapılan açıklamada, Teodosic'in sakatlığı nedeniyle antrenman ve hazırlık maçlarında yer almadığı hatırlatılarak, 30 yaşındaki oyuncunun şampiyonaya kadar tamamen iyileşmesinin mümkün olmadığı ifade edildi.

Sırbistan Milli Takımı Başantrenörü Aleksandar Djordjevic ile Teodosic'in, doktorlara danıştıktan sonra bu kararı aldıkları belirtildi.

Djordjevic, yaşadığı sakatlık nedeniyle Teodosic'in EuroBasket 2017'ye hazırlanamadığını belirterek, "Oyuncuların sağlığını düşünmek zorundayız. Teodosic'in bu şampiyonada olmamasına karar verdik. Teodosic'in yokluğu, takım için büyük bir eksiklik." ifadelerini kullandı.

Sezon sonunda Rusya'nın CSKA Moskova takımı ile yollarını ayıran Teodosic, Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekiplerinden Los Angeles Clippers ile sözleşme imzalamıştı.

31 Ağustos-17 Eylül tarihlerinde düzenlenecek EuroBasket 2017'ye İstanbul'un yanı sıra Finlandiya'nın Helsinki, Romanya'nın Cluj ve İsrail'in Tel Aviv şehirleri ev sahipliği yapacak.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
BasketbolEuroBasket 2017Milos TeodosicSırbistan Milli Basketbol Takımı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5