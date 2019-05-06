TESK ve TŞOF'tan trafikte farkındalık oluşturacak sergi

ANKARA (AA) - Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) ile Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonunun (TŞOF) ortaklaşa organize ettiği "Trafikte Kaybettiğimiz Değerler Sergisi", TESK Sanat Galerisi'nde kapılarını açtı. Sanattan spora, siyasetten bürokrasiye kadar çeşitli alanlardan kazalarda yaşamını yitirmiş 89 ünlünün görselinin bulunduğu sergide, bir hafta önce ölen Aytemiz Alanyasporlu futbolcu Josef Sural'ın fotoğrafına da yer verildi.

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yazılı açıklamasında, "Trafikte Kaybettiğimiz Değerler Sergisi"nin, TESK Sanat Galerisi'nde 11 Mayıs'a kadar ziyarete açık olacağını bildirdi.

Yılda en az 1 milyon trafik kazasının meydana geldiğini belirten Palandöken, "Bu kazalarda son 3 yılda toplam 25 bin 630 kişiyi kaybettik ve yaralan kişi sayısı da maalesef her yıl artıyor. Konfederasyon olarak, trafik kurallarına uymamanın doğurduğu sonuçlara dikkati çekmek için kazalarda kaybettiğimiz toplumun yakından tanıdığı isimleri 'Trafikte Kaybettiğimiz Değerler' isimli sergide her yıl olduğu gibi bu yıl da anıyoruz." ifadelerini kullandı.

Palandöken, trafik kurallarına uyma bilincinin oluşması için Trafik Haftası'nın beklenmemesini gerektiğine işaret ederek, emniyet kemeri takmak, yayalara geçiş önceliği vermek, araçların hızını havanın ve yolun durumuna göre ayarlamak gibi her kurala uyulmasının önem taşıdığını vurguladı.

Trafik kurallarına uyulmasıyla birlikte kazaların önüne geçilmesi adına farkındalık oluşturmak istediklerinin altını çizen Palandöken, şunları kaydetti:

"Trafik kazaları can alırken üne, şöhrete, yaşa, mekana bakmıyor. Bu ay Aytemiz Alanyaspor oyuncusu Josef Sural'ı da trafik kazasında kaybettik. Kaybettiğimiz değerler arasında Vali Recep Yazıcıoğlu, Futbolcu Metin Oktay, sanatçılar Kerim Tekin, Barış Akarsu, Kıvırcık Ali, gazeteciler Ercan Arıklı, Ahsen Çetiner, oyuncu Erdal Tosun yani futbolcularımızdan siyasetçilerimize, şarkıcılarımızdan gazetecilerimize kadar birçok önemli isim var. TESK olarak trafik kazalarına kurban verdiğimiz 89 ünlü değerimizi sergiyle anıyoruz."