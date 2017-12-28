Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar dünya ekonomi cityscape müşteri Veeam
Kristal kaya tuzu ömrü uzatır
Kristal kaya tuzu ömrü uzatır
İhracat rakamı açıklandı
1 kuruş mağduriyeti
1 kuruş mağduriyeti
CHP'den mülk atağı
CHP'den mülk atağı
AVM satışı açıklaması
AVM satışı açıklaması

TFF 1. Lig Kulüpler Birliği'nden Demirören'e ziyaret

İSTANBUL (AA) - TFF 1. Lig Kulüpler Birliği Başkanı Mustafa Temel Bozbağ ve ligde yer alan kulüplerin başkanları, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demirören'e nezaket ziyaretinde bulundu.TFF'den yapılan açıklamada,...

TFF 1. Lig Kulüpler Birliği'nden Demirören'e ziyaret


İSTANBUL (AA) - TFF 1. Lig Kulüpler Birliği Başkanı Mustafa Temel Bozbağ ve ligde yer alan kulüplerin başkanları, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demirören'e nezaket ziyaretinde bulundu.

TFF'den yapılan açıklamada, Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen ziyarete, TFF Başkan Vekili Ali Dürüst, Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Ali Düşmez, yönetim kurulu üyeleri Erhan Kamışlı ve Mustafa Çağlar ile genel sekreter Kadir Kardaş'ın da katıldığı bildirildi.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
FutbolTFFTFF 1. Lig Kulüpler BirliğiTürkiye Futbol Federasyonu
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5