TFF 1. Lig'de 2016-2017 sezonu ilk bölüm raporu





İZMİR (AA) - ALİ KORKMAZ - TFF 1. Lig'de Göztepe'nin lider tamamladığı 2016-2017 sezonu ilk bölümünde 5 ekip, finansal nedenlerden dolayı, Eskişehirspor ise Göztepe karşılaşmasında sahadan çekildiği için puan silme cezaları aldı.

Ligde 5. haftada averajla lider koltuğunda yer aldıktan sonra 15. haftada tekrar zirveye çıkan Göztepe, 16 haftalık bölümü ilk sırada tamamladı. Evkur Yeni Malatyaspor'un 10, Boluspor ve Göztepe'nin ise üçer hafta birinci durumda yer aldığı ligde, sezon sonunda ilk 2 takım doğrudan Süper Lig'e yükselecek. İlk 2'yi takip edecek 4 ekip ise play-off'ta Süper Lig vizesi alacak 3. ekip olmak için mücadele edecek.

Ligde son 3 sırada yer alacak takım ise 2. Lig'e düşecek.





- Puan silme cezaları





TFF 1. Lig'de 6 takım puan silme cezası alırken, bu takımlardan Adana Demirspor, Denizlispor, Manisaspor ile Mersin İdmanyurdu'nun üçer puanı TFF Kulüp Lisans Kurulu tarafından silindi.

Elazığspor'un ise FIFA'nın kararı doğrultusunda TFF tarafından ilk önce 12 puanı silinirken, sonra bu 6'ya indirildi.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu 2-1 mağlup durumda olduğu sırada Göztepe maçında sahadan çekilen Eskişehirspor'un 3-0 hükmen mağlup sayılmasına karar verirken, 3 puanını da sildi.





- Seriler





İlk bölümde Evkur Yeni Malatyaspor ile Ümraniyespor beşer maçlık galibiyet serisi yakalarken, Göztepe ise üst üste 8 maç yenilgi yüzü görmedi. Mersin İdmanyurdu 11, Manisaspor ise art arda 10 müsabakada galibiyet alamadı.





- 2016-2017 ilk bölümü raporu raporu





En az kart gösterilen haftalar: 1. hafta (39 sarı), 15. hafta (37 sarı, 2 kırmızı)

En fazla kart gösterilen hafta: 11. hafta (53 sarı, 8 kırmızı)

Kırmızı kart gösterilmeyen hafta: 1. hafta

En fazla sarı kart gösterilen hafta: 6. hafta (54)

En az sarı kart gösterilen hafta: 15. hafta (37)

Futbolcuları kırmızı kart görmeyen takım: Altınordu

Futbolcuları en fazla kırmızı kart gören takım: Sivasspor (5)

Futbolcuları en fazla sarı kart gören takım: Mersin İdmanyurdu (51)

Futbolcuları en az sarı kart gören takım: Balıkesirspor (24)

Skorların tasnifi: 144 maçın 42'si beraberlikle tamamlandı, 67'si (1'i hükmen) ev sahibi, 35'i de deplasman olmak üzere 102 maç bir takımın galibiyetiyle bitti ve maçlarda 16 ayrı skor görüldü.

En çok görülen skor: 2-1 (26)

Diğer skorlar: 1-0 (22), 1-1 (21), 2-0 (20), 0-0 (13), 3-0 (12), 2-2, 3-1, 4-1 (6), 3-2 (3), 4-0, 6-0, 3-3 (2), 5-0, 4-2, 5-1 (1)

Beraberlik olmayan hafta: Yok

En fazla beraberlik görülen hafta: 3. hafta (6)

Deplasmanda en farklı skorla galip gelen takım: Boluspor-Evkur Yeni Malatyaspor (1-5)

Kendi sahasında en farklı skorla galip gelen takımlar: Eskişehirspor-Mersin İdmanyurdu, Sivasspor-Mersin İdmanyurdu (6-0)

Ev sahibi takımların en başarılı olduğu hafta: 5. hafta (6 galibiyet, 2 beraberlik, 1 yenilgi: 20 puan)

Deplasman takımlarının en başarılı olduğu hafta: 14. hafta (6 galibiyet, 2 beraberlik, 1 yenilgi: 20 puan)

Deplasman takımlarının galip gelemediği hafta: Yok

Ev sahibi takımlarının en başarısız olduğu hafta: 14. hafta (1 galibiyet, 2 beraberlik, 6 yenilgi: 5 puan)

Deplasman takımlarının en başarısız olduğu hafta: 5. hafta (1 galibiyet, 2 beraberlik, 6 yenilgi: 5 puan)

En az galip gelen takım: Samsunspor (2)

En fazla galip gelen takımlar: Eskişehirspor, Evkur Yeni Malatyaspor, Göztepe (9)

En fazla berabere kalan takım: Adana Demirspor (9)

En az berabere kalan takım: Boluspor (2)

En fazla yenilen takım: Mersin İdmanyurdu (10)

En az yenilen takımlar: Adana Demirspor, Eskişehirspor, Göztepe (3)

En fazla gol atan takım: Eskişehirspor (29)

En az gol atan takım: Samsunspor (6)

En fazla gol yiyen takım: Mersin İdmanyurdu (37)

En az gol yiyen takımlar: Sivasspor, Şanlıurfaspor (15)

Kendi sahasında en başarılı takım: Göztepe (8 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlik: 20 puan)

Kendi sahasında en başarısız takım: Mersin İdmanyurdu (8 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik, 5 mağlubiyet: 7 puan)

Kendi sahasında en fazla galip gelen takım: Göztepe (6)

Kendi sahasında en az galip gelen takımlar: Bandırmaspor, Manisaspor, Mersin İdmanyurdu, Samsunspor (2)

Kendi sahasında en fazla berabere kalan takımlar: Altınordu, Samsunspor, Ümraniyespor (4)

Kendi sahasında en az berabere kalan takım: Boluspor (0)

Kendi sahasında en fazla yenilen takım: Mersin İdmanyurdu (5)

Kendi sahasında en az yenilen takımlar: Altınordu, Göztepe (0)

Kendi sahasında en fazla gol atan takımlar: Balıkesirspor, Eskişehirspor (18)

Kendi sahasında en az gol atan takım: Samsunspor (5)

Kendi sahasında en fazla gol yiyen takım: Boluspor (15)

Deplasmanda en başarılı takım: Evkur Yeni Malatyaspor (8 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik, 3 yenilgi: 13 puan)

Deplasmanda en başarısız takım: Samsunspor (8 maçta, 1 beraberlik, 7 yenilgi: 1 puan)

Deplasmanda en fazla galip gelen takımlar: Denizlispor, Eskişehirspor, Evkur Yeni Malatyaspor (4)

Deplasmanda en az galip gelen takımlar: Samsunspor, Şanlıurfaspor (0)

Deplasmanda en fazla berabere kalan takım: Adana Demirspor (7)

Deplasmanda en az berabere kalan takım: Denizlispor (0)

Deplasmanda en fazla yenilen takım: Samsunspor (7)

Deplasmanda en az yenilen takım: Adana Demirspor (1)

Deplasmanda en fazla gol atan takım: Evkur Yeni Malatyaspor (13)

Deplasmanda en az gol atan takım: Samsunspor (1)

Deplasmanda en fazla gol yiyen takımlar: Mersin İdmanyurdu (23)

Deplasmanda en az gol yiyen takım: Ümraniyespor (7)



