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TFF 1. Lig'de 4. hafta heyecanı yarın başlayacak

- Milli maçlar nedeniyle verilen aranın ardından TFF 1. Lig'de yarın Gazişehir Gaziantep-Adanaspor maçı oynanacak

TFF 1. Lig'de 4. hafta heyecanı yarın başlayacak


İZMİR (AA) - Milli maçlar nedeniyle bir hafta ara verilen TFF 1. Lig'de 4. hafta heyecanı yarın başlayacak.

İlk 3 haftayı kayıpsız geçen tek takım olan Çaykur Rizespor'un 9 puanla lider durumda bulunduğu TFF 1. Lig'de Boluspor, Denizlispor, Eskişehirspor, Gazişehir Gaziantep ve MKE Ankaragücü henüz galibiyet alamadı.

Gazişehir Gaziantep'in ilk 3 haftada gol sevinci yaşayamadığı ve 1 gol yediği ligde Samsunspor 1 gol atıp, kalesinde de 1 gol gördü.

Haftanın ilk maçında Gazişehir Gaziantep ile Adanaspor yarın saat 20.00'de Gaziantep Stadı'nda karşılaşacak.

Ligde 4. haftanın programı şöyle:

Yarın:

20.00 Gazişehir Gaziantep-Adanaspor (Gaziantep)

9 Eylül Cumartesi:

17.00 Denizlispor-Elazığspor (Denizli Atatürk)

17.00 MKE Ankaragücü-Balıkesirspor Baltok (Ankara 19 Mayıs)

20.00 Altınordu-Çaykur Rizespor (Bornova)

10 Eylül Pazar:

16.30 Ümraniyespor-İstanbulspor (Ümraniye Belediyesi)

17.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Samsunspor (Çaykur Didi)

20.00 Akın Çorap Giresunspor-Eskişehirspor (Giresun Atatürk)

20.00 Manisaspor-Boluspor (Manisa 19 Mayıs)

11 Eylül Pazartesi:

20.00 Adana Demirspor-Gaziantepspor (5 Ocak Fatih Terim)

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