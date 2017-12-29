TFF 1. Lig'de 97 yabancı futbolcu mücadele etti





İZMİR (AA) - ALİ KORKMAZ - TFF 1. Lig'de 2017-2018 sezonunun ilk yarısında forma giyen 407 futbolcudan 97'si yabancı uyruklu oyuncu oldu.

İlk devrede 407 futbolcunun forma giydiği TFF 1. Lig'de, Altınordu ve Gaziantepspor dışındaki takımlar 97 yabancı uyruklu oyuncuya şans verdi.

Boluspor, Çaykur Rizespor ve Gazişehir Gaziantep'in 8'er, Adana Demirspor, Adanaspor, Grandmedical Manisaspor ile MKE Ankaragücü'nün 7'şer, Akın Çorap Giresunspor, Balıkesirspor Baltok, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile Samsunspor'un 6'şar, Elazığspor ile Ümraniyespor'un 5'er, Eskişehirspor ile İstanbulspor'un 4'er yabancı futbolcu oynattığı ligde Denizlispor'da bu sayı 3'te kaldı.

36 farklı ülkeden yabancı oyuncunun mücadele ettiği ligde, Brezilyalı 16 futbolcu yer aldı. Brezilya'yı 7'şer futbolcu ile Nijerya ve Senegal takip etti.





- Goller





Yabancı futbolcular, ilk yarıda 147 gole imza atarken, Çaykur Rizesporlu Braian Samudio ile Balıkesirspor Baltok'tan Mahatma Otoo 9'ar gol kaydetti.

Eskişehirsporlu Chico Ofoedu 8, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'dan Hamza Younes, Çaykur Rizespor'dan Leonard Kweuke, Boluspor'dan Rydell Poepon ve Adana Demirspor'dan Robert Ndip Tambe ise 7'şer kez fileleri havalandırdı.





- En fazla süre alanlar





TFF 1. Lig'de 2017-2018 sezonunun ilk devresinde en fazla süre alan yabancı futbolcular şunlar:

Oyuncu Takım Maç Süre Gol Sarı kart Kırmızı kart Rydell Poepon Boluspor 17 1530 7 3 0 Adam Stachowiak Gazişehir Gaziantep 17 1530 0 0 0 Elmar Bjarnason Elazığspor 17 1521 0 3 0 Dodo Akın Çorap Giresunspor 17 1505 0 1 0 Andreas Vasilogiannis Ümraniyespor 17 1461 2 3 0 Tomislav Glumac Balıkesirspor Baltok 16 1440 0 4 0 Marwane Saadane Çaykur Rizespor 16 1431 1 4 1 Chukwuma Akabueze Boluspor 17 1430 1 3 0 Panos Dimitriadis Akın Çorap Giresunspor 16 1427 2 4 0 Tom Elazığspor 16 1422 6 2 0