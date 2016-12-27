TFF 1. Lig'de gol raporu





İZMİR (AA) - ALİ KORKMAZ - TFF 1. Lig'de 2016-2017 sezonunun ilk bölümünde 29 gole ulaşan Eskişehirspor, en golcü takım, 11'er kez fileleri havalandıran Balıkesirspor'dan Bekamenga ile Boluspor'dan Poepon ise en golcü isimler oldu.

Ligde 144 müsabakada toplam 360 gol atılırken, maç başına gol ortalaması 2,5, hafta başına düşen gol sayısı da 22,5 olarak gerçekleşti. Eskişehirspor, attığı 29 golle ilk bölümün en golcü takımı unvanını aldı. Samsunspor ise 6 golle en az gol atan ekip olarak dikkati çekti.

Eskişehirspor'u 28 golle Balıkesirspor, 27 golle Göztepe izledi.

Balıkesirspor'dan Bekamenga ile Boluspor'dan Poepon, 11'er golle krallık yarışında ilk sırayı paylaşırken, Evkur Yeni Malatyaspor'dan Boubacar 10, Göztepe'den Jahovic ise 9 gol üretti.





- Gollerin dağılımı





Ligdeki 360 golün 215'ini ev sahibi ekipler, 145'ini deplasman takımları attı. Gollerin 261'i ayakla, 54'ü kafayla, 34'ü penaltıdan atılırken, futbolcular 10 kez topu kendi ağlarına gönderdi. (Göztepe'nin 3-0 hükmen galip ilan edildiği Eskişehirspor karşılaşmasında attığı 2 gol değerlendirmeye alınmıştır.)

Takımlar müsabakalarında ilk 45 dakikalık bölümde 147, ikinci yarılarda ise 212 gol kaydetti.

Toplam 50 penaltı kararının verildiği ligde, bunların 34'ü gol oldu. Penaltıdan 4 golü bulunan Eskişehirspor, 4 penaltı vuruşunu da değerlendiremedi. Eskişehirspor aleyhine verilen 5 penaltı vuruşundan 4'ünde ise rakipleri gol sevinci yaşayamadı.

Eskişehirspor dışında Balıkesirspor, Boluspor, Elazığspor 2'şer, Adana Demirspor, Büyükşehir Gaziantepspor, Denizlispor, Giresunspor, Manisaspor ve Samsunspor ise birer penaltı atışını değerlendiremedi.

Penaltı atışından en fazla gol bulan takım Balıkesirspor (5) olurken, Boluspor, Elazığspor, Evkur Yeni Malatyaspor ve Mersin İdmanyurdu'nun penaltıdan golü bulunmuyor.





- Kaleyi şaşıranlar





Toplam 8 takımdan 10 oyuncunun kendi kalesine gol atma şanssızlığı yaşadığı ligde, Balıkesirspor ve Sivassporlu oyuncular 2'şer kez kendi ağlarını havalandırdı.

Ligde kendi kalesine gol atan futbolcular şöyle:

Oğuzhan Berber (Adana Demirspor), Yusuf Abdioğlu (Altınordu), Glumac, Oğuzhan Çapar (Balıkesirspor), Diarra (Boluspor), Dimov (Manisaspor), Bekir Sevgi (Samsunspor), Boye, Ziya Erdal (Sivasspor), Ramazan Sal (Şanlıurfaspor)





- Gol raporu





TFF 1. Lig'de takımların gol dağılımları şöyle:

Takımlar Gol Ayak Kafa Penaltı Rakip Gol Ort. Adana Demirspor 18 12 3 2 1 1,13 Altınordu 23 19 1 3 0 1,44 Balıkesirspor 28 19 2 5 2 1,75 Bandırmaspor 15 7 5 3 0 0,94 Boluspor 25 19 4 0 2 1,56 Büyükşehir Gaziantepspor 18 14 2 1 1 1,13 Denizlispor 23 18 2 3 0 1,44 Elazığspor 15 14 0 0 1 0,94 Eskişehirspor 29 23 2 4 0 1,81 Evkur Yeni Malatyaspor 25 18 7 0 0 1,56 Giresunspor 20 15 2 2 1 1,25 Göztepe 27 19 5 2 0 1,69 Manisaspor 14 12 1 1 0 0,88 Mersin İdmanyurdu 12 8 3 0 1 0,75 Samsunspor 6 3 1 2 0 0,38 Sivasspor 24 15 7 1 1 1,5 Şanlıurfaspor 21 18 1 2 0 1,31 Ümraniyespor 17 8 63 0 1,06

Not: 8. haftada Göztepe'nin 2-1 üstünlüğüyle devam eden ancak Eskişehirspor'un sahadan çekilmesiyle Göztepe'nin 3-0 hükmen galip ilan edildiği karşılaşmada, Göztepe'nin attığı 2 gol değerlendirmeye alınırken, 1 gole ise tabloda yer verilmemiştir.