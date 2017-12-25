TFF 1. Lig'de ilk yarı gol raporu





İZMİR (AA) - ALİ KORKMAZ - TFF 1. Lig'de 2017-2018 sezonunun ilk devresinde 35 gole ulaşan Çaykur Rizespor, en golcü takım olurken, 3 futbolcu 9'ar gole ulaştı.

Ligde 153 müsabakada 406 gol atılırken, maç başına gol ortalaması 2,7, hafta başına düşen gol sayısı da 23,09 olarak gerçekleşti. Çaykur Rizespor, attığı 35 golle en golcü takımı unvanını aldı. Gaziantepspor ise 7 golle en az gol atan ekip olarak dikkati çekti.

Çaykur Rizespor'u 33 golle Eskişehirspor ve 32 golle Balıkesirspor Baltok izledi.

İlk devrede Balıkesirspor Baltok'tan Abdulkadir Özgen ile Mahatma Otoo ve Çaykur Rizespor'dan Braian Samudio 9'ar golle krallık yarışında ilk sırayı aldı.





- Gollerin dağılımı





Ligdeki 406 golün 237'sini ev sahibi ekipler, 169'unu deplasman takımları attı. Gollerin 293'ü ayakla, 56'sı kafayla, 45'i penaltıdan atılırken, futbolcular 12 kez topu kendi ağlarına gönderdi. Takımlar müsabakalarında ilk 45 dakikalık bölümde 160, ikinci yarılarda ise 246 gol kaydetti.



Toplam 55 penaltı kararının verildiği ligde, bunların 45'i gol oldu. Çaykur Rizespor ve Ümraniyespor'un penaltıdan 6'şar golü bulunuyor.

İstanbulspor 3, Grandmedical Manisaspor 2, Adana Demirspor, Akın Çorap Giresunspor, Altınordu, Samsunspor ve Ümraniyespor birer penaltı atışından yararlanamadı.





- Kaleyi şaşıranlar





Toplam 7 takımdan 11 oyuncunun kendi kalesine gol atma şanssızlığı yaşadığı ligde, Gazişehir Gaziantep 4, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Grandmedical Manisaspor 2, Altınordu, Elazığspor, Gaziantepspor ve Ümraniyesporlu oyuncular birer kez kendi ağlarını havalandırdı.



Ligde kendi kalesine gol atan futbolcular şöyle:



Uğur Arslan Kuru (Altınordu), Kubilay Sönmez, Lokman Gör (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Bjarnson (Elazığspor), Şenol Can (Gaziantepspor), Sinan Osmanoğlu (2), Ahmet Kesim, Özgür Yankaya (Gazişehir Gaziantep), Abdulkadir Korkut, Atiemwen (Grandmedical Manisaspor), Appindangoye (Ümraniyespor)





- Gol raporu







TFF 1. Lig'de takımların gol dağılımları şöyle:

Takımlar Gol Ayak Kafa Penaltı Rakip kendi kalesine Adana Demirspor 23 14 6 2 1 Adanaspor 20 16 1 3 0 Akın Çorap Giresunspor 25 18 6 1 0 Altınordu 24 20 2 2 0 Balıkesirspor Baltok 32 23 5 3 1 Boluspor 21 19 1 1 0 Büyükşehir Belediye Erzurumspor 20 14 2 4 0 Çaykur Rizespor 35 26 1 6 2 Denizlispor 16 11 3 2 0 Elazığspor 24 16 4 4 0 Eskişehirspor 33 26 2 3 2 Gaziantepspor 7 6 1 0 0 Gazişehir Gaziantep 19 14 1 3 1 Grandmedical Manisaspor 21 15 4 1 1 İstanbulspor 18 14 2 1 1 MKE Ankaragücü 26 14 9 1 2 Samsunspor 16 11 3 2 0 Ümraniyespor 26 16 3 6 1 TOPLAM 406 293 56 45 12