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TFF 1. Lig'de ilk yarı kart raporu

- Ligde 2017-2018 sezonunun ilk yarısında 791 sarı ve 36 kırmızı kart gösterildi - Elazığspor'un 6 kırmızı kartla cezalandırıldığı ligde Adana Demirspor ve Gazişehir Gaziantepsporlu futbolcular takımlarını eksik bırakmadı

TFF 1. Lig'de ilk yarı kart raporu


İZMİR (AA) - ALİ KORKMAZ - TFF 1. Lig'de 2017-2018 sezonunun ilk devresindeki 153 müsabakada 791 sarı, 36 kırmızı kart gösterildi.

Ligin ilk yarısında hafta başına 2,1 kırmızı ve 46,5 sarı kart ortalaması düştü.

MKE Ankaragücü ile Ümraniyespor arasındaki 14. hafta maçında 11, 2. haftadaki Grandmedical Manisaspor-Samsunspor ile 12. haftadaki MKE Ankaragücü-Denizlispor müsabakalarında onar sarı kart kullanıldı.

Hakemler, İstanbulspor-Samsunspor, Grandmedical Manisaspor-Altınordu, Eskişehirspor-Ümraniyespor ve Çaykur Rizespor-Denizlispor müsabakalarında kırmızı kartlarına ikişer kez başvurdu.


- Sarı kartlar


Denizlispor ile Samsunspor, 54'er kartla en fazla sarı kart gören ekipler oldu. Bu takımları 52 kartla Altınordu izledi. Balıkesirspor Baltoklu futbolcuların 33 sarı kart gördüğü ligde, İstanbulsporlu oyuncular 35 kez sarı kartla cezalandırıldı.

Adanaspor'dan Onur Akbay 9 kartla en fazla sarı kart gören isim oldu, bu oyuncuyu 8 kartla Akın Çorap Giresunspor'dan Caner Arıcı takip etti.


- Kırmızı kartlar


Toplam 36 kırmızı kartın gösterildiği TFF 1. Lig'de Adana Demirspor ve Gazişehir Gaziantepsporlu futbolcular takımlarını eksik bırakmadı. Elazığsporlu futbolcular 6, Grandmedical Manisasporlu futbolcular ise 5 kez kırmızı kartla cezalandırıldı.

Elazığsporlu Mehmet Yiğit ise 2 kez kırmızı kart gördü.

TFF 1. Lig'de 2017-2018 sezonu ilk yarı kart raporu şöyle:

Takımlar Sarı Kırmızı Adana Demirspor 44 0 Adanaspor 49 3 Akın Çorap Giresunspor 43 1 Altınordu 52 2 Balıkesirspor Baltok 33 2 Boluspor 47 2 Büyükşehir Belediye Erzurumspor 43 1 Çaykur Rizespor 36 1 Denizlispor 54 3 Elazığspor 41 6 Eskişehirspor 48 2 Gaziantepspor 40 3 Gazişehir Gaziantep 38 0 Grandmedical Manisaspor 42 5 İstanbulspor 35 1 MKE Ankaragücü 49 1 Samsunspor 54 1 Ümraniyespor 43 2
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FutbolKart RaporuKırmızıSarıTFF 1. Lig
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