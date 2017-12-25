TFF 1. Lig'de ilk yarı raporu





İZMİR (AA) - ALİ KORKMAZ - TFF 1. Lig'de MKE Ankaragücü'nün zirvede tamamladığı 2017-2018 sezonu ilk devresinde, 4 takım liderlik koltuğuna oturma sevinci yaşadı.

Sezon sonunda ilk iki takımın doğrudan Süper Lig'e yükseleceği, 3, 4, 5 ve 6. takımların play-off oynayacağı TFF 1. Lig'de, play-off'tan bir ekip daha adını Süper Lig'e yazdıracak. Ligde son 3 sırada yer alacak ekipler ise TFF 2. Lig'e düşecek.

İlk 17 haftalık süreci 34 puanla MKE Ankaragücü'nün lider tamamladığı ligde, başkent temsilcisini 2 puan geriden Ümraniyespor takip etti. 31 puana sahip Çaykur Rizespor, 30 puanlı Akın Çorap Giresunspor, 26 puanlı Adanaspor ile 24 puan ve averajla Boluspor ise play-off barajında yer aldı.

Devreyi 14 puanla tamamlayan Denizlispor, 11 puanlı Grandmedical Manisaspor ile 4 puana sahip Gaziantepspor ise düşme hattında bulunuyor.

İlk yarı boyunca Ümraniyespor 6, MKE Ankaragücü ile Çaykur Rizespor dörder, Akın Çorap Giresunspor ise 3 hafta liderlik koltuğunda yer aldı.





- 4 takıma ceza

TFF 1. Lig'de 4 takım, puan silme cezası aldı.

Balıkesirspor Baltok, Eskişehirspor ve Gaziantepspor'un üçer puanı TFF Kulüp Lisans Kurulu tarafından, Grandmedical Manisaspor'un ise 3 puanı TFF Kulüp Lisans Kurulu, 6 puanı da FIFA'nın kararı doğrultusunda TFF tarafından silindi.





- Seriler

MKE Ankaragücü'nün 5 maçlık galibiyet serisi yakaladığı ligde, Akın Çorap Giresunspor, Boluspor ile Çaykur Rizespor da dörder müsabakadan üst üste 3 puanla ayrıldı.

İlk yarının lideri MKE Ankaragücü, üst üste 12 maç, Ümraniyespor ise art arda 10 karşılaşmada yenilgi yüzü görmedi. Gaziantepspor 15, Adana Demirspor ise üst üste 8 müsabakada galibiyet alamadı.





- 2017-2018 sezonu ilk yarı raporu

En az kart gösterilen hafta: 4. hafta (32 sarı, 1 kırmızı)

En fazla kart gösterilen hafta: 2. hafta (61 sarı, 1 kırmızı)



Kırmızı kart gösterilmeyen hafta: Yok



En fazla sarı kart gösterilen hafta: 2. hafta (61)



En az sarı kart gösterilen hafta: 4. hafta (32)



Futbolcuları kırmızı kart görmeyen takımlar: Adana Demirspor, Gazişehir Gaziantep

Futbolcuları en fazla kırmızı kart gören takım: Elazığspor (6)



Futbolcuları en fazla sarı kart gören takım: Denizlispor ve Samsunspor (54)

Futbolcuları en az sarı kart gören takım: Balıkesirspor Baltok (33)

Skorların tasnifi: 153 maçın 45'i beraberlikle tamamlandı, 71'i ev sahibi, 37'si de deplasman takımı olmak üzere 108 maç bir ekibin galibiyetiyle bitti ve maçlarda 15 ayrı skor görüldü.



En çok görülen skor: 1-0 (27)



Diğer skorlar: 2-1 (23), 2-0 (17), 1-1, 0-0 (15), 2-2 (14), 3-0, 3-1 (9), 3-2, 4-1 (7), 4-0, 4-2 (3), 4-3 (2), 3-3, 7-0 (1)

Beraberlik olmayan hafta: 11. hafta



En fazla beraberlik görülen hafta: 1. hafta (5)



Deplasmanda en farklı skorla galip gelen takımlar: Samsunspor-Eskişehirspor (4-0)



Kendi sahasında en farklı skorla galip gelen takım: Eskişehirspor-Gaziantepspor (7-0)



Ev sahibi takımların en başarılı olduğu haftalar: 11. hafta (8 galibiyet, 1 mağlubiyet: 24 puan)



Deplasman takımlarının en başarılı olduğu hafta: 2. hafta (5 galibiyet, 1 beraberlik, 3 yenilgi: 16 puan)



Deplasman takımlarının galip gelemediği hafta: 8. hafta



Ev sahibi takımların en başarısız olduğu hafta: 2. hafta (3 galibiyet, 1 beraberlik, 5 yenilgi: 10 puan)



Deplasman takımlarının en başarısız olduğu hafta: 11. hafta (1 galibiyet, 8 yenilgi: 3 puan)



En az galip gelen takım: Gaziantepspor (1)



En fazla galip gelen takım: MKE Ankaragücü (10)



En fazla berabere kalan takım: Gazişehir Gaziantep (8)



En az berabere kalan takım: Grandmedical Manisaspor (2)



En fazla yenilen takım: Gaziantepspor (12)



En az yenilen takımlar: Akın Çorap Giresunspor, MKE Ankaragücü, Ümraniyespor (3)



En fazla gol atan takım: Çaykur Rizespor (35)



En az gol atan takım: Gaziantepspor (7)



En fazla gol yiyen takım: Gaziantepspor (38)



En az gol yiyen takım: MKE Ankaragücü (14)



Kendi sahasında en başarılı takım: Ümraniyespor (9 maçta 7 galibiyet, 2 beraberlik: 23 puan)



Kendi sahasında en başarısız takım: Gaziantepspor (8 maçta 4 beraberlik, 4 mağlubiyet: 4 puan)



Kendi sahasında en fazla galip gelen takım: Ümraniyespor (7)



Kendi sahasında galibiyeti olmayan takım: Gaziantepspor



Kendi sahasında en fazla berabere kalan takım: Altınordu (5)



Kendi sahasında en az berabere kalan takımlar: Çaykur Rizespor, MKE Ankaragücü, Grandmedical Manisaspor (1)



Kendi sahasında en fazla yenilen takımlar: Denilizspor, Gaziantepspor, Grandmedical Manisaspor (4)



Kendi sahasında yenilmeyen takımlar: Ümraniyespor, Adanaspor



Kendi sahasında en fazla gol atan takım: Eskişehirspor (20)



Kendi sahasında en az gol atan takım: Gaziantepspor (3)



Kendi sahasında en fazla gol yiyen takım: Eskişehirspor (14)



Kendi sahasında en az gol yiyen takım: MKE Ankaragücü (4)



Deplasmanda en başarılı takım: MKE Ankaragücü (9 maçta 4 galibiyet, 3 beraberlik, 2 yenilgi: 15 puan)



Deplasmanda en başarısız takım: Gaziantepspor (9 maçta 1 galibiyet, 8 yenilgi: 3 puan)



Deplasmanda en fazla galip gelen takımlar: Altınordu, MKE Ankaragücü (4)



Deplasmanda galibiyeti olmayan takım: Denizlispor



Deplasmanda en fazla berabere kalan takım: Samsunspor (5)



Deplasmanda beraberliği olmayan takımlar: Altınordu, Gaziantepspor



Deplasmanda en fazla yenilen takım: Gaziantepspor (8)



Deplasmanda en az yenilen takım: Akın Çorap Giresunspor (1)



Deplasmanda en fazla gol atan takım: Balıkesirspor Baltok (18)



Deplasmanda en az gol atan takımlar: Adanaspor, Gaziantepspor, Gazişehir Gaziantep, İstanbulspor (4)



Deplasmanda en fazla gol yiyen takım: Gaziantepspor (25)



Deplasmanda en az gol yiyen takım: Gazişehir Gaziantep (5)



Not: Takımların aldığı ceza puanları, değerlendirmeye katılmamıştır.