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TFF 1. Lig'de kart raporu

- Ligin 16 haftalık bölümünde 144 müsabakada 723 sarı, 44 kırmızı kart gösterildi - Sivasspor'un 5 kırmızı kartla cezalandırıldığı ilk bölümde Altınordu'da futbolcular takımlarını hiç eksik bırakmadı

TFF 1. Lig'de kart raporu


İZMİR (AA) - ALİ KORKMAZ - TFF 1. Lig'de 2016-2017 sezonu ilk 16 haftalık bölümde 144 müsabakada 723 sarı ve 44 kırmızı kart gösterildi.

Ligin ilk yarısında hafta başına 2,75 kırmızı ve 45,19 ise sarı kart ortalaması ortaya çıktı. Manisaspor ile Adana Demirspor arasındaki 7. hafta maçında 13, 11. haftadaki Boluspor-Altınordu müsabakasında ise 11 sarı kart kullanıldı.

Göztepe-Bandırmaspor müsabakasında 3'ü ev sahibi ekipten olmak üzere 4 oyuncu kırmızı kartla cezalandırıldı. Eskişehirspor-Elazığspor maçında ise 3 kırmızı kart gösterildi.

Hakemler, 4 müsabakada ikişer kez kırmızı kartlarına başvurdu.


- Sarı kartlar

Mersin İdmanyurdu'nun 51 kartla en fazla sarı kart gören ekip olduğu ligde, bu takımı 49'ar kartla Eskişehirspor ile Evkur Yeni Malatyaspor izledi. Balıkesirspor'un 24 sarı kart gördüğü ligde, Samsunsporlu oyuncular 26, Giresunsporlular ise 30 kez sarı kartla cezalandırıldı.

Mersin İdmanyurdu'ndan Hakan Olkan 7 kartla en fazla sarı kart gören isim oldu, bu oyuncuyu altışar kartla 11 isim takip etti.


- Kırmızı kartlar

Toplam 44 kırmızı kartın gösterildiği TFF 1. Lig'de, sadece Altınordulu oyuncular kırmızı kart görmedi. Sivasspor'da 5 oyuncunun takımını eksik bıraktığı ligde, Büyükşehir Gaziantepspor ve Göztepeli futbolcular dörder kez kırmızı kartla cezalandırıldı.

Bandırmaspor'dan Kıvanç Karakaş, Göztepe'den Gökhan Karadeniz ile Sivasspor'dan Ahmet Cebe ikişer kez kırmızı kart gördü.

- Kart raporu


TFF 1. Lig'de 2016-2017 sezonu ilk bölüm kart raporu şöyle:

TakımlarSarıKırmızı Adana Demirspor481 Altınordu470 Balıkesirspor241 Bandırmaspor382 Boluspor483 B.Şehir Gaziantepspor384 Denizlispor343 Elazığspor443 Eskişehirspor493 Evkur Yeni Malatyaspor493 Giresunspor303 Göztepe424 Manisaspor453 Mersin İdmanyurdu512 Samsunspor262 Sivasspor405 Şanlıurfaspor391 Ümraniyespor311 TOPLAM 723 44
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AltınorduEskişehirsporFutbolGöztepeKırmızı KartSarı KartSivassporTFF 1. Lig
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