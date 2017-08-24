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TFF 2. Lig'de perde açılıyor

- Ligde 2017-2018 sezonu, 26 Ağustos Cumartesi günü oynanacak ilk hafta maçlarıyla başlayacak

TFF 2. Lig'de perde açılıyor


İSTANBUL (AA) - TFF 2. Lig'de 2017-2018 sezonu, 26 Ağustos Cumartesi günü yapılacak müsabakalarla başlayacak.

Ligde toplam 36 takım, 18'erli olarak beyaz ve kırmızı gruplarda çift devreli lig usulüne göre mücadele edecek.

Sezon sonunda her iki grupta birinci olan takımlar doğrudan TFF 1. Lig'e yükselecek. Gruplarda 2, 3, 4 ve 5. sırayı alan takımlar, 1. Lig'e yükselecek 3. ekibin belirleneceği play-off müsabakalarına katılacak.

Müsabakalar sonunda her iki grupta 16, 17 ve 18. sıraları alan toplam 6 takım TFF 3. Lig'e düşecek.

TFF 2. Lig'de ilk yarı 17 Aralık Pazar günü yapılacak maçlarla tamamlanacak. Ligde 20 Ocak 2018'de ikinci yarı başlayacak ve normal sezonun son maçları 5 Mayıs 2018'de yapılacak.


- İlk haftanın programı


Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, TFF 2. Lig'de gruplarda tamamı 26 Ağustos Cumartesi günü oynanacak ilk hafta karşılaşmalarının programı şöyle:

Kırmızı Grup

16.00 Sivas Belediyespor-Sancaktepe Belediyespor (Sivas Muhsin Yazıcıoğlu)

16.30 Tokatspor-Afjet Afyonspor (Tokat Gaziosmanpaşa)

16.30 Hatayspor-Kastamonuspor 1966 (Antakya Atatürk)

16.30 Etimesgut Belediyespor-Eyüpspor (Etimesgut Belediyesi Atatürk)

17.00 Bodrum Belediyesi Bodrumspor-Sarıyer (Bodrum İlçe)

17.00 Tuzlaspor-İnegölspor (Tuzla Belediye)

17.00 Menemen Belediyespor-Kocaeli Birlikspor (Bergama 14 Eylül)

20.00 Bucaspor-Keçiörengücü (Yeni Buca)

20.00 Mersin İdmanyurdu-Amed Sportif Faaliyetler (Mersin)


Beyaz Grup

Sakaryaspor-Karşıyaka (Başlangıç saati ve stadı henüz açıklanmadı)

Altay-Zonguldak Kömürspor (Başlangıç saati ve stadı henüz açıklanmadı)

16.30 Niğde Belediyespor-Şanlıurfaspor (Niğde 5 Şubat)

17.00 Fatih Karagümrük-Gümüşhanespor (Vefa)

17.00 Nazilli Belediyespor-Kahramanmaraşspor (Nazilli İlçe)

17.00 Silivrispor-Bandırmaspor (Silivri)

17.00 Kırklarelispor-BUGSAŞ Spor (Kırklareli Atatürk)

19.00 Konya Anadolu Selçukspor-Pendikspor (Büyükşehir Belediyesi Atatürk)

20.00 Fethiyespor-Hacettepe (Fethiye İlçe)

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Futbolİlk HaftaTFF 2. Lig
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