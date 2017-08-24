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TFF 3. Lig'de yeni sezon heyecanı

- Ligde 2017-2018 sezonu, 26 Ağustos Cumartesi günü yapılacak ilk hafta karşılaşmalarıyla başlayacak

TFF 3. Lig'de yeni sezon heyecanı


İSTANBUL (AA) - TFF 3. Lig'de 2017-2018 sezonu, 26 Ağustos Cumartesi günü oynanacak ilk hafta maçlarıyla başlayacak.

Ligde müsabakalar, 3 grupta 18'er takımla oynanacak. Çift devreli lig müsabakaları sonunda gruplarında ilk sırayı alan takımlar doğrudan TFF 2. Lig'e yükselecek. Gruplarında 2, 3, 4 ve 5. sırayı alan takımlar ise 2. Lig'e yükselecek son 3 ekibin belirleneceği play-off müsabakalarına katılacak.

Maçlar sonunda gruplarında 16, 17 ve 18. sıraları alan toplam, 9 takım Bölgesel Amatör Lig'e düşecek.

TFF 3. Lig'de ilk yarı 17 Aralık Pazar günü yapılacak maçlarla tamamlanacak. Ligde 20 Ocak 2018'de ikinci yarı başlayacak ve normal sezonun son maçları 5 Mayıs 2018'de yapılacak.


- İlk haftanın programı


Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, TFF 3. Lig'de gruplarda tamamı 26 Ağustos Cumartesi günü oynanacak ilk hafta karşılaşmalarının programı şöyle:

1. Grup

16.00 Yomraspor-Manisa Büyükşehir Belediyespor (Yomra İlçe)

16.00 12 Bingölspor-Çatalcaspor (Bingöl Şehir)

16.30 Kemerspor 2003-Kozan Belediyespor (Dr. Fehmi Öncel)

16.30 Yeni Altındağ Belediyespor-Ofspor (Cebeci İnönü)

16.30 Düzcespor-Halide Edip Adıvarspor (Düzce 18 Temmuz)

16.30 Erzin Belediyespor-Bayburt Grup Özel İdare (Erzin İlçe)

17.00 Orhangazi Belediyespor-Bergama Belediyespor (Minarelli Çavuş Spor Tesisleri)

17.00 Bayrampaşa-Batman Petrolspor (Bayrampaşa Çetin Emeç)

20.00 Dardanelspor-Erbaaspor (Çanakkale 18 Mart)


2. Grup

16.00 1461 Trabzon-Kırıkhanspor (Ahmet Suat Özyazıcı)

16.00 Diyarbekirspor-Anadolu Bağcılar (Seyrantepe Spor Kompleksi)

16.30 Kayseri Erciyesspor-Pazarspor (Kayseri Atatürk Spor Kompleksi Yan Saha)

17.00 Tire 1922-Anagold 24 Erzincanspor (Tire 4 Eylül)

17.00 Turgutluspor-Yeşil Bursa (Turgutlu 7 Eylül)

17.00 Gölcükspor-Yeni Orduspor (Gölcük)

17.00 Erokspor-Muğlaspor (Esenler)

17.00 Darıca Gençlerbirliği-Ergene Velimeşespor (Darıca İlçe)

19.00 Van Büyükşehir Belediyespor-Ankara Demirspor (Van Atatürk)


3. Grup

16.00 Şanlıurfa Karaköprü Belediyespor-Aydınspor 1923 (Şanlıurfa GAP)

16.30 Ankara Adliyespor-Payasspor (Ankara OSTİM)

16.30 Osmaniyespor-Baysal İnşaat Düzyurtspor (Osmaniye 7 Ocak)

17.00 Büyükçekmece Tepecikspor-Çorum Belediyespor (Avcılar Atatürk)

17.00 Karacabey Birlikspor-Elaziz Belediyespor (Karacabey Mustafa Fehmi Gerçeker)

17.00 Kızılcabölükspor-Cizrespor (Kızılcabölük Semt Sahası)

17.00 Utaş Uşakspor-Tarsus İdmanyurdu (Uşak 1 Eylül)

17.00 Sultanbeyli Belediyespor-Kocaelispor (Sultanbeyli Gölet Futbol Sahası)

17.00 Tekirdağspor-Arsinspor (Namık Kemal)

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