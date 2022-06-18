TFF'de Büyükekşi dönemi

TFF Olağanüstü Genel Kurulu bugün Ankara'da yapıldı. Genel kuruldaki başkanlık seçiminde Mehmet Büyükekşi, 209 oyun 158'ini alarak TFF'nin yeni başkanı oldu. Kullanılan oyların 51'i ise geçersiz sayıldı. Büyükekşi, bu görevi bir yıl süreyle yürütecek.

Büyükekşi, başkanlık seçiminin ardından yaptığı konuşmada, "Türk futbolunu arzulanan ve hak ettiği noktalara hep birlikte getireceğiz" dedi.

"Biz, hiçbir şeyi kulüplere rağmen yapmayacağız. Beraber karar alacağız. Futbolun ekosistemine uygun, kulüplerin faydasına göre bir karar alacağız" diyen Büyükekşi, "Yabancı sayısının 14'ten 12'ye inme durumu vardı. Kulüplerin istediği şekilde bir çözüme ulaşacağız" ifadelerini kullandı.

Yönetim kurulunda kimler var?

Büyükekşi, bundan sonraki dönemde de özellikle her zamankinden çok farklı bir yönetim kurulu listesi oluşturduğunu söyleyerek, "Her bölgeye hitap eden bir yönetim kurulumuz var. Onlarla birlikte inşallah çok güzel işlerin altına imza atacağız. Türkiye Futbol Federasyonu bünyesinde görev yapmakta olan takip, disiplin, temsilciler, etik kurulları gibi tüm kurulların istifasını talep ediyorum. Biz bundan sonra bu yola çıkarken bembeyaz yeni bir sayfa açarak bu yolda ilerlemek istiyoruz'' şeklinde konuştu.

Mehmet Büyükekşi'nin yönetim kurulu listesinde şu isimler yer alıyor: Alkın Kalkavan, Murat Aksu, Hamit Altıntop, Yusuf Günay, Ali Düşmez, Talat Papatya, Volkan Can, İbrahim Burkay, Nüket Ezberci, İdil Sürer, Müslüm Özmen, Yalçın Orhan.

"Hakem performanslarında yapay zekayı kullanmak istiyoruz" diyen Büyükekşi, "Hiçbir şeyin algı operasyonu olmaması lazım. Şeffaf hale getirip kamuoyuna açıklayacağız. Hakemleri tartıştırmak yerine, aldıkları puanları kamuoyuyla paylaşacağız. Ödül ve ceza sistemini değiştireceğiz" ifadelerine konuşmasında yer verdi.

Mehmet Büyükekşi kimdir?

Mehmet Büyükekşi, 1961 yılında Gaziantep'te dünyaya geldi. Büyükekşi, 1984 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nden mezun oldu, daha sonra Marmara Üniversitesi'nde ve İngiltere'de işletme ve İngilizce dil eğitimlerini tamamladı. Büyükekşi, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) başkanlığı görevinde bulundu. Gaziantep Futbol Kulübü Başkanlığı görevinde de bulunan Büyükekşi, 2021 yılının Haziran ayında bu görevi Cevdet Akınal'a devretmişti. Büyükekşi, kulübün hâlâ Onursal Başkanı.

Haziran 2019'da Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı seçilen ve 2023 Haziran'ına kadar görev süresi bulunan Nihat Özdemir, Nisan ayı başında görevinden istifa etmişti. TFF'deki başkanlık görevinden önce uzun süre Fenerbahçe Spor Kulübü'nde yöneticilik yapan Özdemir, aynı zamanda inşaat, turizm, enerji, havalimanı, altyapı, liman gibi alanlarda faaliyet yürüten LİMAK Holding'in iki kurucusundan ve onursal başkanından biri.