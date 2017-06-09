



ANKARA (AA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağan Genel Kurulu'nda yönetim ve denetleme kurulları, son bir yıllık faaliyetlerinden ötürü ibra edildi.

Ankara JW Marriott Otel'de yapılan genel kurul sona erdi.

Federasyonun 1 Haziran 2017-31 Mayıs 2018 dönemi tahmini bütçesi yaklaşık 669 milyon lira olarak kabul edilirken, gerektiğinde bütçe tadilleri yapmak ve taşınmaz alımı ve satımı, ayni haklar tesisi için yönetim kuruluna da yetki verildi.

TFF Başkanı Yıldırım Demirören, kapanış konuşmasında, delegelere katılımlarından dolayı teşekkür ederek, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün çok önemli bir mesaj verdik. Türk futbolunun birlik ve beraberlik içinde neler yapabileceğini kamuoyumuza gösterdik. Bundan sonraki temennimiz; bizler birlik ve beraberlik içinde olduğumuz sürece; 15 Temmuz sürecinde nasıl bir ve beraber durduysak, bundan sonra da Türk toplumuna örnek olduğumuz sürece hep beraber daha büyük başarılara imza atacağımıza inanıyorum. Hepinize hayırlı ramazanlar, bayramlar diliyorum. Yeni sezonda da tüm takımlarımıza başarılar diliyorum. Tekrar hepinize teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun."

Toplantıyı, UEFA Yönetim Kurulu Üyesi John Delaney ve UEFA yetkilisi Eva Pasquier de takip etti.