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TFF Tahkim Kurulu, Aşçıoğlu'nun cezasını onadı

İSTANBUL (AA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, TFF Yönetim Kurulu Üyesi Yaşar Aşçıoğlu'na verilen toplam 42 ay hak mahrumiyeti cezasını onadı. TFF'den yapılan açıklamada, kurulun, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından...

TFF Tahkim Kurulu, Aşçıoğlu'nun cezasını onadı


İSTANBUL (AA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, TFF Yönetim Kurulu Üyesi Yaşar Aşçıoğlu'na verilen toplam 42 ay hak mahrumiyeti cezasını onadı.

TFF'den yapılan açıklamada, kurulun, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından Aşçıoğlu'na verilen cezaya yönelik itirazı görüştüğü belirtilerek, "Yaşar Aşçıoğlu'nun, yazılı basında sportmenliğe aykırı açıklamada bulunmasından dolayı 24 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasında ve sosyal medya üzerinden sportmenliğe aykırı açıklamada bulunmasından dolayı 18 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki nitelik ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına karar verilmiştir." denildi.

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FutbolTahkim KuruluTürkiye Futbol FederasyonuYaşar Aşçıoğlu
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