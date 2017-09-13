TFF ve Beşiktaş'tan Dinçay için başsağlığı mesajı





İSTANBUL (AA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Beşiktaş Kulübü, vefat eden Fenerbahçe Kulübü Asbaşkanı Hakan Dinçay için başsağlığı mesajı yayımladı.

TFF'den yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Kulübünün asbaşkanlarından Hakan Dinçay'ın hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Merhum Hakan Dinçay'a Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve Fenerbahçe camiasına başsağlığı dileriz." denildi.

Beşiktaş Kulübünden de yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe Spor Kulübü Asbaşkanı ve Voleybol Şubesi Sorumlusu Hakan Dinçay'ın vefatının derin üzüntüsü içindeyiz. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, Fenerbahçe camiasına ve sevenlerine başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verdi.