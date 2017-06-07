TFF Yönetim Kurulu Üyesi Aşçıoğlu istifa etti





İSTANBUL (AA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu Üyesi Yaşar Aşçıoğlu, görevinden istifa etti.

Yaşar Aşçıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeliği ve mevcut bütün görevlerimden istifa ettiğimi kamuoyuna saygılarımla duyururum." ifadelerine yer verdi.

Aşçıoğlu, TFF Yönetim Kurulu Başkanlığı'na gönderdiği istifa dilekçesini de kamuoyuyla paylaştı.

Aşçıoğlu dilekçesinde "TFF Genel Kurul Üyelerinin teveccühüyle TFF Yönetim Kurulu Üyeliği'ne seçilerek görevime, Türk futboluna hizmet etmek arzusu ve azmi ile başladım. Tesislerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi olmam sebebiyle inşaat sektöründeki birikimimi spor camiasına aktarma ve tesisleşmede devrim yaratma fikirlerimi TFF Başkanı'na aktardığımda, görev aşkımı kıran bir tavırla karşılandım." şeklinde görüşlerini aktardı.

Yönetimde sorumlu olduğu görevi yapmasının engellendiğini savunan Aşçıoğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"Türkiye'yi tesisler noktasında bir yere taşımak arzusunu ilettiğimde anlaşılmaz bir şekilde önümü kesen, görevimi yapmam hususunda bana engeller çıkartan mevcut Başkan, TFF içinde gördüğüm aksaklıkları ve yanlışları dile getirdiğimde, tarihinde görülmemiş hukuki mesnedi olmayan, TFF'nin manevi şahsiyetini küçültecek gerekçelerle beni yargılama yetkisi olmayan Disiplin Kurulu'na sevk etmiştir. Kurullara kendi maaşlı hukukçularını yerleştiren Başkan, kurullardaki bütün hukukçu üyelerden istifa dilekçelerini toplayarak istifa tehdidiyle talimatlara aykırı, adaletten yoksun yanlı kararlar çıkmasını sağlamıştır. Elindeki disiplin sopasıyla yönetimsel anlamda kendisine itiraz eden herkese kurullar aracılığıyla verdirdiği ağır ve hukuksuz cezalarla susturmaya çalışan Başkan'ın sergilediği zafiyet ve eyyamcı tavırları yüzünden Türk futbolunun geldiği nokta ortadadır."