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TFF'den Barcelona'ya destek

- İspanya'nın Barcelona kentinde dün yaşanan terör saldırılarında hayatını kaybedenler için TFF, sosyal medya hesabından Türkçe, İspanyolca ve İngilizce olarak başsağlığı mesajı yayımladı

TFF'den Barcelona'ya destek


İSTANBUL (AA) - Türkiye Futbol Federasyonu, İspanya'nın Barcelona kentinde dün yaşanan terör saldırılarında hayatını kaybedenler için TFF, sosyal medya hesabından Türkçe, İspanyolca ve İngilizce olarak başsağlığı mesajı yayımladı.

TFF'nin Twitter hesabında 3 dilde yayımlanan mesajda, "Tüm düşünce ve dualarımız hayatını kaybedenler, aileleri ve Barcelona halkı ile." ifadesi kullanıldı.

Öte yandan, Galatasaray ve Beşiktaş kulüpleri de Twitter hesaplarından İngilizce olarak başsağlığı dileklerini paylaştı.

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BarcelonaFutbolİspanyaMesajSosyal MedyaTürkiye Futbol FederasyonuTwitter
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