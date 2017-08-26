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TFF'den "özel öğrenci" açıklaması

- TFF açıklamasından: "Galatasaray Kulübündeki yöneticiler ve Passolig yetkilileri ile görüşülerek Avrasya Özel Çocuklar Derneğinde eğitim gören çocuklarımızın maça (Galatasaray-Demir Grup Sivasspor) girişleri için gerekenler yapılmıştır. Ancak maça az bir süre kaldığından dolayı Avrasya Özel Çocuklar Derneği tarafından katılım sağlanamamıştır" - "TFF olarak yaşanan aksaklık ile ilgisi olan profesyonel yöneticiler hakkında soruşturma açılmıştır"

TFF'den


İSTANBUL (AA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'de dün Galatasaray ile Demir Grup Sivasspor arasında oynanan maçta, Avrasya Özel Çocuklar Derneğinde eğitim gören down sendromlu çocukların statta yer alamamasından sorumlu olan profesyonel yöneticiler hakkında soruşturma açıldığını duyurdu.

TFF'den yapılan açıklamada, öğrencilerin Türk Telekom Stadı'ndaki maça girişleriyle ilgili yaşadıkları sorunun, federasyonun yönetim kurulu tarafından öğrenilmesinden sonra hemen müdahale edildiği belirtilerek, "Galatasaray Kulübündeki yöneticiler ve Passolig yetkilileri ile görüşülerek Avrasya Özel Çocuklar Derneğinde eğitim gören çocuklarımızın maça girişleri için gerekenler yapılmıştır. Ancak maça az bir süre kaldığından dolayı Avrasya Özel Çocuklar Derneği tarafından katılım sağlanamamıştır. TFF olarak yaşanan aksaklık ile ilgisi olan profesyonel yöneticiler hakkında soruşturma açılmıştır." denildi.

Avrasya Özel Çocuklar Derneğinin yetkilileriyle bu sabah bir görüşme yapıldığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Çocuklarımız, Riva'daki A Milli Takım antrenmanına ve Eskişehir'de Hırvatistan ile oynanacak Dünya Kupası grup eleme maçına davet edilmişlerdir. Buna göre ay-yıldızlı takımın 29 Ağustos Salı günü Riva TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde saat 18.45'te yapacağı antrenmanın özel konukları olacak çocuklarımız, 5 Eylül'de Eskişehir Yeni Stadyumu'ndaki Hırvatistan müsabakasını da Türkiye Futbol Federasyonunun konuğu olarak tribünden izleyebileceklerdir."

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