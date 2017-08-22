TFF'ye 2. ve 3. Lig Kulüpler Birliğinden ziyaret





İSTANBUL (AA) - Futbolda 2. ve 3. Lig Kulüpler Birliği Başkanı Cengiz Günaydın ve yönetim kurulu üyeleri, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demirören'i ziyaret etti.

TFF'den yapılan açıklamada, federasyonun Riva'daki idari merkezinde gerçekleştirilen ziyarette Demirören'in yanı sıra TFF Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Ali Düşmez, yönetim kurulu üyesi Erhan Kamışlı ile TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş'ın hazır bulunduğu bildirildi.

Demirören'in ayrıca TFF 1. Lig kulüplerinden Eskişehirspor'un başkanı Sinan Özeçoğlu ile de bir araya geldiği aktarıldı.