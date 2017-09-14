"The Bodrum Cup" Yelken Yarışları





MUĞLA (AA) - Era Bodrum Yelken Kulübü tarafından düzenlenen "The Bodrum Cup", 16-21 Ekim'de Muğla'nın Bodrum ilçesinde yapılacak.

Yarışma organizasyonundan yapılan yazılı açıklamaya göre, bu yıl 29'uncusu düzenlenecek organizasyonda yelkenciler, 6 gün boyunca gulet, tırhandil, cruiser ve katamaran kategorilerinde yarışacak. Bodrum'dan başlayıp, Yalıkavak ve Gökova koylarını da kapsayan 5 etaptan oluşacak yarışmaya bu yıl, 150 yat ve bin 500 yelkencinin katılması bekleniyor.

Yarışma kapsamında, çeşitli konserler, yemek ve fotoğraf yarışması gibi etkinlikler de düzenlenecek.



