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"The Bodrum Cup" Yelken Yarışları

- Bu yıl 29'uncusu düzenlenecek yarışlar 16-21 Ekim'de Bodrum'da yapılacak


MUĞLA (AA) - Era Bodrum Yelken Kulübü tarafından düzenlenen "The Bodrum Cup", 16-21 Ekim'de Muğla'nın Bodrum ilçesinde yapılacak.

Yarışma organizasyonundan yapılan yazılı açıklamaya göre, bu yıl 29'uncusu düzenlenecek organizasyonda yelkenciler, 6 gün boyunca gulet, tırhandil, cruiser ve katamaran kategorilerinde yarışacak. Bodrum'dan başlayıp, Yalıkavak ve Gökova koylarını da kapsayan 5 etaptan oluşacak yarışmaya bu yıl, 150 yat ve bin 500 yelkencinin katılması bekleniyor.

Yarışma kapsamında, çeşitli konserler, yemek ve fotoğraf yarışması gibi etkinlikler de düzenlenecek.


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MuğlaThe Bodrum Cup 29Yelken
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