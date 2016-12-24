THY Avrupa Ligi'nde CSKA Moskova liderliğini sürdürüyor

İSTANBUL (AA) - Basketbol THY Avrupa Ligi'nde 14. hafta maçlarının ardından Rus temsilcisi CSKA Moskova, liderliğini sürdürdü.



CSKA Moskova, sahasında Fenerbahçe'ye 79-95 mağlup olarak ligdeki 2. mağlubiyetini yaşamasına rağmen 12 galibiyetle liderliğini devam ettirdi.



Konuk olduğu CSKA Moskova'yı normal süresi 75-75 tamamlanan karşılaşmada, uzatma bölümünde 95-79 mağlup eden Fenerbahçe, galibiyet sayısını 9'a yükseltti ve averajla 6. sırada kendine yer buldu.



Sahasında İsrail'in Maccabi FOX takımını 86-84 yenerek üst üste 3. maçını kazanan Darüşşafaka Doğuş, ligdeki 8. galibiyetini elde etti ve haftayı 7. sırada tamamladı.



Galatasaray Odeabank son sırada kaldı

Deplasmanda Galatasaray Odeabank'ı 86-76'lık skorla geçen Anadolu Efes, galibiyet sayısını 7'ye çıkararak 8. sırada yer aldı.



Organizasyonda 2'si üst üste olmak üzere 10. mağlubiyetini yaşayan Galatasaray Odeabank, averajla 16. ve son sırada kaldı.



THY Avrupa Ligi'nde 15. hafta karşılaşmaları 29 ve 30 Aralık'ta oynanacak.

